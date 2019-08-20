Şenlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin indirilmesine tepki

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen şenlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri, iddiaya göre, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu'nun talimatıyla indirildi, daha sonra kaymakamlığın araya girmesiyle yeniden asıldı. AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, yapılanın saygısızlık olduğunu ve suç duyurusunda bulunmak amacıyla avukatlara talimat verdiklerini söyledi.Kumluca'ya bağlı Kuzören Mahallesi'nde, 17 Ağustos Cumartesi günü, Söğüt Cuması Yayla Şenlikleri düzenlendi. Kumluca Belediyesi'nin desteğiyle Kuzören Mahallesi Muhtarlığı'nca düzenlenen şenliklerin yapıldığı alandaki sahnenin arka tarafına halkın görebileceği şekilde Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu'nun posterleri asıldı.Bir süre sonra Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, iddiaya göre, sahnenin yerinin değiştirildiği gerekçesiyle Türk bayrağı ve posterlerin indirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine belediyeye bağlı zabıta ekipleri bayrak ve posterleri indirdi. Aynı gün durumu öğrenen AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu durumu Vali Münir Karaloğlu'na bildirdi. AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal'ın da devreye girmesiyle jandarma eşliğinde bayrak ve posterler yeniden asıldı. Ardından, iddiaya göre, Başkan Mustafa Köleoğlu'nun talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri bu kez belediye görevlilerince bulunduğu yerden indirilerek, alt taraftaki bir alan asıldı. Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri, şenlik alanındaki başka uygun bir noktaya taşındı.'JANDARMA KOMUTANI ASTIRDI'Olay ilçede tepkilere neden olurken, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal yapılanın saygısızlık olduğunu ve suç duyurusunda bulunmak amacıyla avukatlara talimat verdiklerini söyledi. Erol Uysal, olayı şöyle anlattı:"Düzenlenen şenlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın posteri iki kez yere indirilmiş, muhtarımızın girişimleriyle tekrar asılmıştır. Muhtarımıza sorduğumuzda belediye başkanı buraya asılmasını istemediğini beyan etmiştir. Asıldıktan sonra tekrar belediye tarafından indirilmiştir. Muhtarı tekrar aradığımda moralinin çok bozuk olduğunu, başkanın kendisini çok zor durumda bıraktığını ifade etti. Daha sonra Kumluca Kaymakamı'nı aradım, Kaymakam Bey de belediye başkanını aradığında bunun siyasi bir poster olduğunu, orada asılmasını istemediğini ifade etmiş. Kaymakam Bey, İlçe Jandarma Komutanını arayarak olaya müdahil olması için göndereceğini söyledi. İlçe Jandarma Komutanımız özverili çalışmasıyla posterimiz tekrar asıldı."'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ'Olay yerine gittiklerinde Cumhurbaşkanı'nın posterinin olmadığını, sadece Atatürk posteri ve Türk bayrağının bulunduğunu aktaran Erol Uysal, "Onu da indirdiler. Türk bayrağı ve Atatürk posteri 5- 10 dakika yerde durdu. Tekrar kaldırdılar. Daha sonra Reis-i Cumhurumuzun posterini uygunsuz şekilde tuvaletin yanına asmaya kalktılar. Kimler müdahale ettiyse poster tekrar yerine asılarak olay çözülmüş oldu. 'Siyasi bir poster' diyerek astırmadığı programda Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu kendi seçim müziğini devamlı çalıyor. Bunu saygısızlık olarak gördük, suç duyurusunda bulunuyoruz. Avukatlarımıza talimatları verdik, gerekli işlemleri yapıyorlar."Öte yandan, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi.