Şenlikte Naylonlar ve Şambrellerle Kaydılar
54 dakika önce
KONYA'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi bulan Armağan Yaylası'nda, bir dernek tarafından kayak şenliği düzenlendi.
KONYA'nın Hadim
ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi bulan Armağan Yaylası'nda, bir dernek tarafından kayak şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlar naylonlar, lastiklerin içi ve ikiye bölünmüş bidonlarla kayak yaptı.
Hadim Eğitim Kültür Mirasını Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği fotoğraf sanatçısı Abdullah Balon'un desteği 2000 rakımlı Armağan Yaylası'nda kayak şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlar ise naylonlar, şambreller ve ikiye bölünmüş plastik bidonlarla kayak yaptı. Kayak şenliği barbekü ve müzik keyfiyle sona erdi. İstanbul
'da oturan ve 1999 yılında Hadim Eğitim Kültür Mirasını Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kuran fotoğraf sanatçısı Abdullah Balon, "Derneğin 12 yıl başkanlığını yaptıktan sonra bıraktım. Dernek tarafından şenlik düzenlendi. Güzel bir gündü. Birlik ve beraberlik içinde olduk. Zaman hızlı geçiyor. Birbirimize daha sevgi ve saygı içinde hareket edersek daha mutlu oluruz. Kopuyoruz birbirimizden. Onun için birlik ve beraberlik içinde keyifli bir gün oldu." dedi. Dernek Başkanı Zeki Kavrak da Orta Toroslarda yer alan Hadim'e kayak merkezi yapılması gerektiğini belirtti.
? - Hadim
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:52 Kaynak: DHA
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