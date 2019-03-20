Sennheiser MB 660 Uc, Katlanabilir Kompakt Tasarım, 30 Saat Kullanım Süresi

Sennheiser MB 660 UC Sennheiser'dan profesyonellere özel kulaklık Türkiye
'de Bircom güvencesiyle satışa sunulan Sennheiser, en gürültülü ortamlarda bile verimliliği en üst düzeyde tutmak için tasarlanan kablosuz MB 660 UC ile aktif gürültü filtrelemeyi en üst seviyeye taşıyor. Arka plandan gelen sesleri sürekli izleyerek kulaklığa ulaşan gürültü seviyesini ayarlayan "Active Noise Cancelling" (ANC) özelliğine sahip ilk profesyonel kulaklık olan MB 660 UC, üst düzey profesyonellere zorlu çalışma koşullarında kesintisiz iletişim sağlıyor. 30 saate varan kullanım süresi sunan
Türkiye'de Bircom distribütörlüğü ile satışa sunulan Sennheiser, en gürültülü ortamlarda bile verimliliği en üst düzeyde tutmak için tasarlanan kablosuz Sennheiser MB 660 UC ile açık ofis gibi gürültülü ortamlarda kesintisiz iletişim sağlıyor.
Sennheiser tarafından yüksek ses kalitesi ve verimliliği talep eden profesyoneller için özel olarak tasarlanan kulaklık, dikkat dağıtan arka plan gürültüsünü azaltarak tamamen işe odaklanılmasını sağlıyor. Arka plandan gelen sesleri sürekli izleyerek kulaklığa ulaşan gürültü seviyesini ayarlayan "Active Noise Cancelling" (ANC) özelliğine sahip ilk profesyonel kulaklık olan MB 660 UC, 30 saate varan kullanım süresiyle rahat ve konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.
Gürültülü çalışma koşullarında yüksek verim
Ortamın arka plan gürültüsünü sürekli izleyen Sennheiser'in "NoiseGard hybrid adaptive ANC" teknolojisiyle gürültü azaltma seviyesini otomatik olarak ayarlayan MB 660 UC, gürültülü çalışma koşullarında konsantrasyonu en üst seviyede tutuyor.
Arama ve medya kontrolü için dokunmatik yüzeye sahip olan kulaklık, gelişmiş ses detektörüyle de konuşma anlaşılırlığını yüksek seviyede tutuyor. İş hayatı için tasarlanan kulaklık, dış mekanda kullanılması halinde ortamdaki rüzgar sesini azaltan "WindSafe™", daha gerçekçi bir ses sunan "Room Experience™" ve kulaklığı çıkartmadan ortamın dinlenmesini sağlayan "Talk Through" teknolojisiyle de öne çıkıyor.
Sennheiser MB 660 UC Avantajları
Kullanım Şekli : Taçlı
Empedans : Aktif 490 ohm/ Pasif 46 ohm
Bağlantı : Bluetooth 4.2, NFC, çağrı yanıtlama butonlu ses kablosu (2.5 mm ve 3.5 mm jaklı), USB kablosu
Mikrofon Frekans Aralığı : 150-6800 Hz
Hoparlör Frekans Aralığı : 17-23,000 Hz
Mikrofon tipi : Digital MEMs (3 mikrofonlu)
Ses Seviyesi (SPL) : Max 118 dB ActiveGard ile sıırlandırılmış
Transducer prensibi : Dinamik, kapalı
Ağırlık : 227 g.
Şarj süresi : yaklaşık 3 saat
Bekleme süresi : 15 güne kadar
Kablosuz erişim : 25 m (cihaza göre)
Konuşma süresi : 30 saate kadar
Kodekler: aptX, SBC, mSBC, CVSD, a-Law. u-Law
Liste fiyatı 2.850 TL olan Sennheiser MB 660 UC, Türkiye'de Bircom güvencesiyle satışa sunuluyor.