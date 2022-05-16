Şennur Demir: "Bütün arkadaşlarım hak ederek kazandı" - Son Dakika
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Şennur Demir: "Bütün arkadaşlarım hak ederek kazandı"

16.05.2022 22:12

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, adını yarı finale yazdırdı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde ringe çıkan milli boksör Şennur Demir, 81 kiloda Kolombiyalı rakibi Diana Yubeli Romero Castro ile karşılaştı. Milli boksör ilk iki raundu 5-0 önde tamamlarken, son raundda hakemin saymasını bekledi ve hakem kararıyla maçı kazanarak Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Şennur, böylelikle madalyayı garantileyen bir başka milli sporcu oldu.

"KİM 1 SANİYE FAZLA ÇALIŞTIYSA O HAK EDİYOR"

Karşılaşmanın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan milli boksör, "Zorlu bir maçtı. Bu Dünya Şampiyonası ve bizim kolay bir rakibimiz yok. Herkes bizim kadar çalışıyor, kim 1 saniye fazla çalıştıysa o ringte hak ediyor. Kazanan bütün arkadaşlarım hak ederek kazandı. Biz 7-8 aydır kamplardayız. Bugün madalyamızı belirledik, inşallah bundan sonraki günlerde rengini belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ev sahibi olmanın kendilerine stres oluşturuyor mu? sorusunu da yanıtlayan Demir, "Biz ev sahibi olduğumuz için gerçekten diyorduk, 'tamam güçlüyüz, seyirci avantajını kullanacağız' ama seyircinin önünde oynamak da heyecanımızı bir nebze arttırdı. Destekleri bize çok güç veriyor. Ringe girince o heyecanı unutuyoruz. Seyircilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç/İHA)

Şennur Demir: Bütün arkadaşlarım hak ederek kazandı
Şennur Demir: Bütün arkadaşlarım hak ederek kazandı
Şennur Demir: Bütün arkadaşlarım hak ederek kazandı
Şennur Demir: Bütün arkadaşlarım hak ederek kazandı

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı... Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı... Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Başakşehir, Türkiye, Milli, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şennur Demir: 'Bütün arkadaşlarım hak ederek kazandı' - Son Dakika


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