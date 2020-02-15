Şenocak: "Danışma meclislerimizi, teşkilat gündemli yapıp yolumuza devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şenocak: 'Danışma meclislerimizi, teşkilat gündemli yapıp yolumuza devam ediyoruz' - Son Dakika

Şenocak: "Danışma meclislerimizi, teşkilat gündemli yapıp yolumuza devam ediyoruz"

6 saat önce

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

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Şenocak: Danışma meclislerimizi, teşkilat gündemli yapıp yolumuza devam ediyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Bayram Şenocak, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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