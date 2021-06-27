Şenocak: Deri sektöründe 2 milyar dolarlık hedefimize doğru ilerleyeceğiz - Son Dakika

İSTANBUL Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, pandemi döneminde sektörün zor günler geçirdiğini belirterek, "Fuarlarla açığımızı kapatacağız. 2019 rakamlarını aştıktan sonra 2 milyar dolarlık hedefimize doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) bu yıl 6'ncısını Antalya'da düzenlediği 'Leather & Fur Fashion Show' adlı deri ve kürk fuarı, İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TDKD Başkanı Gürkan Gözmen ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un da katıldığı törenle başladı. Fuar, 700'ü Rus olmak üzere 14 ülkeden yaklaşık bin 100 yabancı sektör profesyonelini buluşturdu.

'2021'İN İLK 5 AYINDA 641 MİLYON DOLARLIK İHRACAT'Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminden deri ve deri mamulleri sektörünün çok etkilendiğini söyledi. Bu yıl itibarıyla sektörde ciddi toparlanma görüldüğünü aktaran Gülle, "Deri sektörünün inşallah tekrar 2019 yılındaki rakamların üzerine çıkacağını görüyoruz. 2020 yılında, Türkiye geneli ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar doları, 169,6 milyar dolarlık ihracatla aşmayı başardık. Bu hedefleri aşmamızda deri sektörünün, 2020 yılında 1 milyar 333 milyon dolarlık, 2021'in ilk 5 ayında ise 641 milyon dolarlık ihracatla katkısı çok büyük" dedi.'TÜM ÇABAMIZ İHRACATIMIZI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK'TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, Rusya 'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağının kalkmasıyla harekete geçtiklerini kaydederek, "Tabiri caizse olmazı oldurduk desek abartmamış oluruz. Uçuş yasağının kalkmasından iki gün önce hazırlıklarımızı başlatmıştık. Buna hissiyat diyebiliriz. İnsan gücünün sınırlarını zorlayarak kısıtlı zamanda çalıştık. 5 iş gününde bu kadar misafiri davet ettik ve Antalya'ya getirdik. Charter uçuşlar 22'sinde başladı. Biz ise ayın 21'inde başladık. Moskova- İstanbul seferini yapacak uçaklar ABD'de park halindeydi. Çalışanlar sistemi unutmuş. Uçaklar için teklif alıp onaylatmak en az iki gün sürüyor. Öyle yanıtlar geldi ki olmaz diye, ama biz olmazı oldurduk. Ruslardan yoğun talep almamız da bize itici güç oldu. Rusya'da 139 mağazası olan, dünyanın en büyük deri ithalatçılarından biri olan şirket bu yıl da Türkiye'yi ve bizim fuarımızı tercih etti. Tüm çabamız ihracatımızı sürdürülebilir kılmak ve ülkemizin toplam ihracatına katkı vermek" diye konuştu.'FUARLARLA AÇIĞIMIZI KAPATACAĞIZ'İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, "2020 yılında pandemide hizmet sektöründen sonra en zor düşüş gösteren sektör ve zor günler geçirdik. İnsanlar sokağa çıkamadığı için deri ve konfeksiyon tüketiminde düşüş oldu. Sıkıntılı günler geçirdik. Temmuz ayı itibarıyla 2019 rakamlarına ulaşıp hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik. Peş peşe fuarlar olacak. Fuarlarla açığımızı kapatacağız. 2019 rakamlarını aştıktan sonra 2 milyar dolarlık hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Bundan sonra önümüzdeki yıllarda bağımsız devletler, ABD, İngiltere, Kore , Çin gibi pazarlara da açılacağız. İnşallah pandemi sona erer. Devlet olarak birlik olarak sektörümüzü yeniden canlandıracağız" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da fuarda stant açan firmaların ağırlıklı olarak Zeytinburnu ilçesinde bulunduğunu söyledi ve Zeytinburnu'nun Türkiye'nin deri merkezi olduğunu aktardı. 30 Haziran'da sona erecek fuarda, 60 milyon dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefleniyor.