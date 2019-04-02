Son Dakika Haberleri: Şenocak: "Hem Cetvelde Hem Tutanakta Birbirini Tutan Sonucu Veri Aktarırken Sıfır Olarak...

Şenocak: "Hem Cetvelde Hem Tutanakta Birbirini Tutan Sonucu Veri Aktarırken Sıfır Olarak...

43 dakika önce

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:12 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Güncel
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