Şenocak: "Oy Verme İşleminin Başlamasından İtibaren Mevzuata Aykırı, Adil Seçim Ortamını İfsat Eden...

Şenocak: "Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk."

Şenocak: "Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk."

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