Şenocak: "Oy Verme İşleminin Başlamasından İtibaren Mevzuata Aykırı, Adil Seçim Ortamını İfsat Eden...
1 saat önce
Şenocak: "Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk."
Şenocak: "Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:00 Kaynak: AA
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