Son Dakika Haberleri: Şenocak: "Oy Verme İşleminin Başlamasından İtibaren Mevzuata Aykırı, Adil Seçim Ortamını İfsat Eden...

Şenocak: "Oy Verme İşleminin Başlamasından İtibaren Mevzuata Aykırı, Adil Seçim Ortamını İfsat Eden...

1 saat önce

Şenocak: "Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk."

Şenocak:
Şenocak: "Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:00 Kaynak: AA

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