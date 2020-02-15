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Şenocak: "Yeni üye kayıtlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz"
6 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:19 Kaynak: AA
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.
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