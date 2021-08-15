Üye Girişi
Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor - Son Dakika

Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor

15.08.2021 17:48
Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor, System.String[]

Kasımpaşa'nın yolları ayırdığı Şenol Can'ın sürpriz bir şekilde görevden alınması birçok tartışmaya neden oldu. Erzurumspor, Kasımpaşa'nın Şenol Can'ı pro lisanssız göreve soyundurduğu için küme düşürülmesini istiyor. Genç teknik adamın 9 ay hak mahrumiyeti ve para ceza alması gündemde. Erzurumspor, Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesini istiyor

Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can dönemi sona ererken, konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Genç teknik adamın 1 yıl hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası alması gündemde.

Kasımpaşa'da Şenol Can ayrılığı sonrasında tartışmalar devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre, profesyonel kulüplerde bir sezon boyunca en fazla 2 hafta yedek kulübesinde teknik sorumlu olmadan oynanabiliyor. Şenol Can'ın da pro lisansa sahip olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz sezonda oldukça tartışmalı süreler yaşanmıştı. Şenol Can, görev yaptığı süreçte basın toplantılarında yer almazken, yerine yardımcı antrenörü Sadi Çeri toplantılarda yer almıştı. Dün Hatayspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ise takımın başında teknik sorumlu Ekrem Örenç yer alırken, Şenol Can karşılaşmayı yedek kulübesinin arkasında tribünden takip etmişti.

GENÇ TEKNİK ADAMIN HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI ALMASI GÜNDEMDE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda yer alan 9'uncu maddeye göre Şenol Can hak mahrumiyeti cezası alabilir. Talimata göre ayrıca Şenol Can'ın 100 bin TL'de para cezası alabileceği ifade ediliyor.

Talimatta yer alan 9'uncu madde şu şekilde: "İlgili takımın bulunduğu ligin zorunlu teknik kadrolarına uygun teknik adam lisansı olmaksızın ve/veya lisansının çalışma alanları dışında kulüpte görev alan, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayan, müsabaka esnasında yöneten veya yönlendiren gölge antrenörler ile kulübün zorunlu teknik kadrosunun tamamlanmasını temin etmek üzere kulüple sözleşme imzalayarak, sözleşmede belirtilen görevini fiilen yerine getirmeyerek gölge antrenöre çalışma olanağı sağlayan kişilere 1 yıl hak mahrumiyeti ile Süper Lig için 100 bin TL para cezası verilir."

ERZURUM TEPKİLİ

Erzurumspor, geçen sezon Şenol Can'ın yönetici statüsünde gözüküp, maçlarda kulübede yer almasını usulsüzlük olarak değerlendiriyor. Dadaşlar, bu sebeple Kasımpaşa kulübünün küme düşmesi gerektiğini savunuyor.

Erzurumspor Kulübü, Para Cezası, Kasımpaşa, Şenol Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek 18:52 Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi 18:19 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince 17:53 Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti
Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi 17:35 Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı 17:21 Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti 16:51 Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti
Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor 16:18 Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti 16:01 İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti

Son Dakika Haberleri
17:53 Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti
17:49 Afganistan'da sokaklar bomboş! Taliban'ın girdiği Kabil'de endişeli bekleyiş
17:48 Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor
17:03 Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
16:51 Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti
16:22 Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.
16:17 Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
16:06 Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı
16:01 İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti
15:22 Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi
Son Dakika: Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'la sözleşme imzaladı Son Dakika: Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'la sözleşme imzaladı         
19:03
Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında! Toplantı yaptılar, işte ilk görüntüler Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında! Toplantı yaptılar, işte ilk görüntüler         
18:43
Taliban'ın Kabile girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin Taliban'ın Kabile girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin         
18:17
Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar         
17:51
Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok         
17:25
Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak         
17:03
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız         
15:26
Anne dehşeti kameralara yansıdı! Yere düşen çocuğunun önce kafasına bastı, ardından yüzüne toprak attı! Anne dehşeti kameralara yansıdı! Yere düşen çocuğunun önce kafasına bastı, ardından yüzüne toprak attı!         
14:55
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı         
11:23
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 19:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement