Şenol Can kimdir? Şenol Can kaç yaşında, nereli? Şenol Can mevkisi ne? - Son Dakika
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Şenol Can kimdir? Şenol Can kaç yaşında, nereli? Şenol Can mevkisi ne?

17.08.2022 17:00
Şenol Can kimdir? Şenol Can kaç yaşında, nereli? Şenol Can mevkisi ne?

Türk teknik direktör ve sol bek mevkiinde oynamış eski futbolcu olan Şenol Can'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Şenol Can kimdir? Şenol Can kaç yaşında, nereli? Şenol Can mevkisi ne? Şenol Can hayatı ve biyografisi nedir?

Kırcaali'de Türk bir ailenin çocuğu olarak doğan Şenol, çocuk yaşta ailesiyle beraber Türkiye'nin Bursa şehrine göç etti. Bursa Merinosspor altyapısında futbola başladı ve iki sene sonra Bursaspor altyapısına geçen Şenol Can kimdir? Şenol Can kaç yaşında, nereli? Şenol Can mevkisi ne? Şenol Can hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞENOL CAN KİMDİR?

Şenol Can (d. 3 Nisan 1983; Kırcaali, Bulgaristan) Türk teknik direktör ve sol bek mevkiinde oynamış eski futbolcudur.

FUTBOL KARİYERİ

Kırcaali'de Türk bir ailenin çocuğu olarak doğan Şenol, çocuk yaşta ailesiyle beraber Türkiye'nin Bursa şehrine göç etti. Bursa Merinosspor altyapısında futbola başladı ve iki sene sonra Bursaspor altyapısına geçti. 2002 yılında Bursaspor'la profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takıma yükseldi. Burada PAF takım karşılaşmaları hariç oynama fırsatı bulamadı. Oyun tecrübesi edinebilmesi için 2002-03 sezonunun ara transfer döneminde sezon sonuna kadar eski takımı Bursa Merinosspor'a kiralandı. Sezon bitimiyle beraber takıma geri döndü ve yeni sezonda İnegölspor'a transfer oldu. Burada genç yaşına rağmen uyum sorunu yaşamaksızın takımın değişmez oyuncuları arasına girmeyi başaran Şenol, iki sezon başarılı bir dönem geçirdi ve performansıyla birçok Süper Lig takımının dikkatini çekti.

Neticesinde 2006-07 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. Burada ilk sezonundan itibaren düzenli oynama fırsatı buldu. Burada dikkatleri 18 Kasım 2006 tarihinde Galatasaray'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında çekti. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada 73. dakikada kendi kalesine attığı golle takımın sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmasına sebep oldu. Fakat bunun dışında takımın düzenli oynayan oyuncuları arasına girdi. Antalyaspor ile aynı sezon 1. Lig'e düştü ve sonraki sezon takımda kalarak Süper Lig'e yeniden yükselmeyi başardı.

İki sezon daha Antalyaspor'da oynadıktan sonra sözleşmesinin bitmesinden dolayı takımdan ayrıldı ve 2010-11 sezonu için Gaziantepspor'la bir sezonluk anlaşmaya vardı. Gaziantepspor'da geçirdiği inişli çıkışlı sezonun ardından istikrar yakalayarak ilk on bir oyuncuları arasına girdi.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu Fatih Karagümrük'te bıraktıktan sonra aynı takımda antrenörlüğe başladı. Ömer Erdoğan'ın ayrılmasından sonra takımın başına geçti ve Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkardı. Sonraki sezon teknik direktörlüğe devam etti. 15 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ten ayrıldı.

24 Mart'ta Kasımpaşa'yı çalıştırmaya başladı. 15 Ağustos'ta ligin ilk haftasındaki Hatayspor deplasmanı sonrası Kasımpaşa'dan karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

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İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı Kasımpaşa'da 2. Şenol Can dönemi Kasımpaşa'da 2. Şenol Can dönemi

Şenol Can, Soğuk Haber, Spor, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Şenol Can kimdir? Şenol Can kaç yaşında, nereli? Şenol Can mevkisi ne? - Son Dakika


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