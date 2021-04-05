Şenol Erdoğan: "Türk tıraş tekniklerini yurt dışında tanıtıyorum" - Son Dakika

Ünlü berberi olarak tanınan Berber King Şenol Erdoğan, "Türk tıraş tekniklerini dünyanın birçok ülkesinden insanlara tanıtıyorum. Müşterilerime uyguladığım tıraş tekniklerinde geleneksellikten uzaklaşmadan, kendime özgü tekniklerle uyguluyorum" dedi.

Mesleğinde başarılarıyla adından söz ettiren ve şöhreti yurt dışına kadar uzanan Şenol Erdoğan, henüz 14 yaşında meyve kasalarının üzerine çıkarak başladığı berberlik mesleğini bugün çok daha ileriye taşıdığını söyledi. Şenol Erdoğan, "Ben pes etmeyen ve mücadele etmeyi seven bir kişiliğim. Çok erken yaşlarda başladığım berberlik mesleğini geliştirerek Berber King markasını oluşturmak için kendimi bildim bileli çalışıyorum. Aileme katkı sağlamak için henüz çocuk sayılacak 8 - 9 yaşlarından beridir kazanç elde etmeye çabalıyorum. Ancak bu serüvene başlarken bu kadar ilerilere gidebileceğim benim bile aklımda yoktu" sözleriyle hayatını özetledi.

İzmir sevdası ve berberlikteki başarısı adından söz ettiren Şenol Erdoğan, "Henüz 19 yaşında yalnızca dil eğitimi almak için gittiğim İngiltere'de geçimimizi sağlamak maksadıyla icra ettiğim berberlik mesleği, beni buralara taşıdı diyebilirim. Türk halkına göre saçları ile daha az ilgilenen İngiltere halkı markama ve berberlik mesleğime yoğun ilgi gösterdi. Bu durum beni fazlasıyla memnun etti. Mutlu oldukça daha çok azmettim ve bugün buralara gelebilme şansını elde ettim. Bugün markamı ve beni saç sanatçısı olarak birçok ünlü tanıyor. Bu nedenle İngiltere'de spor dünyasından siyasilere kadar ve hatta iş dünyasında birçok kişi beni tercih ediyor. Onlar için Türk tıraş tekniklerinin zamandan tasarruf edilerek uygulanması oldukça keyif verici" sözleriyle ilgiden memnuniyetini ve iş hayatındaki mutluluğunu paylaştı. - HATAY