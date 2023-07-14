Şenol Fidan Kimdir? Şenol Fidan Hayatı ve Biyografisi

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ŞENOL FİDAN KİMDİR?

Şenol Fidan (d. 29 Ocak 1966, İstanbul), Türk eski profesyonel futbolcu, antrenör ve teknik direktör. Defans mevkiinde görev yapan futbolcu, Beşiktaş'ın 1989-1992 yılları arasındaki üç sene üst üste Türkiye 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosunda yer almıştır.

Futbolculuk kariyeri

Şenol Fidan, 1986 ve 1988 yılları arasında Boluspor'da forma giydikten sonra 15 Ağustos 1990 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. 1993 yılına kadar Beşiktaş'ta oynadı ve 3 sezon üst üste şampiyonluk gördü. Beşiktaş'ta oynadığı 92 lig maçında 6 golü ağlara gönderdi. 1993-94 sezonunda Gaziantepspor'a transfer oldu ve oynadığı iki sezonda 28 lig maçında oynama şans buldu ve bir gol attı. 1995-1997 yılları arasında Çanakkale Dardanelspor'da oynadı. 55 lig maçına çıktı ve 8 gol attı. 1997-98 sezonunun ilk yarısını Eskişehirspor'da geçiren Şenol Fidan, sezonun ikinci yarısında Karşıyaka'da oynadı. 1998-99 sezonunda Pendikspor'a transfer oldu. 2002 yılında futbolu bırakana orada oynadı. Pendikspor'da 62 maçta oynayan Şenol Fidan orada 8 gol attı.

Futbolculuk sonrası kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra Şenol Fidan, 2002-2004 yılları arasında Beykoz'da antrenörlük yapmaya başladı. 2004-05 sezonunda Malatyaspor antrenörü oldu. 2006-07 sezonunda ilk teknik direktörlüğünü Beykoz'da yaptı. Sonraki sezon Kahramanmaraşspor'un başına geçti. 2008-09 sezonunda Antalyaspor'da antrenörlüğe başlayan Şenol Fidan, 2013-14 sezonuna kadar orada kaldı. 2013-14 sezonunun başında teknik direktör Mehmet Özdilek'in takımdan ayrılmasıyla o da görevini bıraktı ve Mehmet Özdilek'in geçtiği Gençlerbirliği'nde antrenörlük yapmaya başladı.