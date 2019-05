Şenol Güneş: "10 seneye damga vuracağımızı düşünüyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş , " Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız anda Dünya Kupası'na katılmamızın daha kolay olacağını düşünüyorum. 2020'de Avrupa Şampiyonası, 2022'de Dünya Şampiyonası. Bu iki organizasyonu geçiren bir grup olarak da bir 10 seneye damga vurabileceğimizi düşünüyorum" dedi.EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya 'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabakalar öncesinde Antalya 'da kampa girdi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kampta düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takımla 4 yıllık sözleşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Güneş, "Her şey zamanı gelince konuşulur. Ben hala Beşiktaş 'ta görevli biri olarak kulüpten göreve gelen bir kişiyim. Bu yapılan anlaşmanın yok olduğu anlamına gelmez. Böyle bir anlaşma var ama bu anlaşma 1 Haziran'dan itibaren geçerli. Seçim de 1 Haziran'da, dolayısıyla resmi yönetimde devam ediyorum şu anda. Önümüzdeki 4 yılı yine konuşuruz, değerlendiririz. Şunu arzuluyorum, şu gün itibarıyla milli takımın bir kadrosu var, buna yeni oyuncular katılacak. Bunlar Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız zaman bir basamağa gelmiş oluruz, ondan sonra grupları düşünürsünüz. Ama ben katıldığımız anda Dünya Kupası'na katılmamızın daha kolay olacağını düşünüyorum. 2020'de Avrupa Şampiyonası, 2022'de Dünya Şampiyonası. Bu iki organizasyonu geçiren bir grup olarak da bir 10 seneye damga vurabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu. Hasan Ali 'nin bileğinde sakatlık var"Kadroda olmasını istediği ancak sakatlığından dolayı alınamayan futbolcu olup olmadığı sorulan Güneş, hazırlık maçında olmayacak ama antrenmanlarda olacak kendi oyuncularının da olduğunu ifade ederek, "Hem uzakta olan oyuncuları takip etmek, hem de mevcut kadrodan alabileceklerimiz var. Biz 3-4 sene çalışıp da hala birbirini anlamayan, 30-40 sene evli kalıp da birbirini anlamayan insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kamplarda daha yakın tanışacağız arkadaşlar var, mesela birçok oyuncu var ilk defa birlikte olacağız. Çok yakın tanımıyorum ama tabi liglerde durumlarını biliyorum, kendileri hakkında bilgi sahibiyim. Hem o yeni gelenleri takım içerisinde idmanda göreceğim, hem de hazırlıkta göreceğim. Bazı mevkilerde sıkıntımız var. Hasan Ali oynamasına rağmen, bileğinde hafif bir sakatlığından kaynaklı dinlenmeye ihtiyacı olacağında onu belki ilk iki hazırlık maçında hiç düşünmeyebilirim. Alternatif oyunculara bakacağım. Yine sağ tarafta Gökhan'ın sakatlığı vardı Zeki orada var, alternatif kendi içimizde mi dışarıdan arkadaşlar mı ona bakacağız. Bu arada stoperde oynayanlar var oynayamayanlar var. Düşündüğümüz ama almadığımız Hüseyin var. Alınmayan her oyuncu tamam bitti demek değildir, alınan her oyuncu da garanti değildir" diye konuştu.Bazı oyuncularda yanılgılar olabileceğini kaydeden Güneş, Cenk'in hiç oynamadığı halde, sürekli oynadığı maçlardan daha iyi performans sergilediğini söyledi. Güneş, Çağlar'ın performansını görmek istediğini de belirti. Türkiye 'de sol bekte bir sorun olduğunu kaydeden Güneş, "Şu anda bizim gördüğümüz en iyisi Hasan Ali" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA