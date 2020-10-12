Şenol Güneş: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş , "İlk yarı hem hücumda hem de savunmada başarısızdık. İkinci yarı tamamen tersiydi. Hemen hemen istediğimiz çoğu şeyi yaptık. İkili pozisyonlar, boğuşmalar oldu ama başarılıydık. Hücuma çıktığımız zaman da etkili ataklarımız oldu. Gol de bulduk, goller de bulabilirdik. Daha fazla pozisyon üreten, kazanmaya yakın taraf bizdik ama kaybedilen 2 puan var. Deplasmandaki Sırbistan maçında da, bu maçta da kazanmamız gerekiyordu" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Türkiye deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarıda düşündükleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Şenol Güneş, "Rakibin oyun anlayışını biliyorduk. Kompakt, agresif oynayan bir takım. İlk yarıda düşündüğümüz oyun sahaya yansımadı. Rakibin uzun atılan toplarında, hem hava toplarında hem de seken toplarda ribaundları kazanamadık. Oyun kurgusu olarak da daha hızlı hücuma gitmemiz gerekirken yavaş oynadık. Merkeze attığımız toplarda rakip top kazandı. İlk yarı hem hücumda hem de savunmada başarısızdık. İkinci yarı tamamen tersiydi. Hemen hemen istediğimiz çoğu şeyi yaptık. Savunmada rakibi kontrol ettik, atılan uzun toplara karşı kıran kırana ikili pozisyonlar, boğuşmalar oldu ama başarılıydık. Hücuma çıktığımız zaman da etkili ataklarımız oldu. Gol de bulduk, goller de bulabilirdik. Daha fazla pozisyon üreten, kazanmaya yakın taraf bizdik ama kaybedilen 2 puan var. Deplasmandaki Sırbistan maçında da, bu maçta da kazanmamız gerekiyordu. Bizim için en büyük artı oyuna ağırlığımızı koyuyoruz. Üstünlüğümüz var ama en büyük eksiğimiz de kazanmamız gereken maçı berabere bitiriyoruz. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçı da hemen kaybedebiliyoruz. Onları da aştığımızda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Olağanüstü çalıştılar. 1-0 geriden gelmelerine rağmen maçı lehimize çevirmek için savaşarak iyi işler yaptılar" diye konuştu."2 PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"İki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Şenol Güneş, "Bir de rakiplerin avantajı oldu bu. Rusya biliyorsunuz, İsveç maçını burada oynadı. Bizimle burada oynadı, yine son maçını burada oynayacak. Biz hep 3 maçımızı da deplasmanda oynamak zorundayız. Sürenin kısalığını düşünürsek 1 hafta içinde 3 maç oynanması gibi, diğer maçların erken oynanması gibi bunların da etkisi oluyor. Zaman zaman saha içinde oyunculara hangisi sakatlanır, ona göre de değişiklik yaparız diye düşünüyoruz. Her şeye rağmen ikinci yarı bizim için güzel maç oldu. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.ÇERÇESOV: TÜRKİYE'YE KARŞI 90 DAKİKA BASKI YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ise Türkiye'ye karşı 90 dakika baskı yapmanın mümkün olmadığını, Almanya'nın bile 90 dakika baskı yapamadığını ve Türkiye'nin mücadelenin ikinci yarısında daha güçlü olan taraf olduğunu ifade etti.

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