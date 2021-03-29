Şenol Güneş: "3 oyuncuyu kadroya dahil ettik" - Son Dakika

Şenol Güneş: "3 oyuncuyu kadroya dahil ettik"

29.03.2021 20:38
Şenol Güneş:

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aday kadroya 3 futbolcuyu dahil ettiklerini söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aday kadroya 3 futbolcuyu dahil ettiklerini söyledi.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 3. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, olağanüstü şartlardan dolayı 8 oyuncuyu kadrodan çıkarmak zorunda kaldıklarını vurgulayarak, "Şu an iki rakibimize karşı puan avantajımız var. Diğer ülkeleri de yendiğimizde çok ciddi bir avantaj olur. Letonya, Karadağ ve Cebelitarık'ı ikişer maçta da yenersek diğer maçlarda beraberlik bile bizim için iyi olabilir. İlk kadro açıklandığında 28 oyuncuyduk, şimdi 20 kişi kaldık. Üç yeni oyuncu kadroya ekledik. Bu şekilde 23 kişiyi tamamlıyoruz. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enes'i dahil ettik" şeklinde konuştu.

"BU MAÇ FARKLI BİR MAÇ OLACAK"

Deneyimli çalıştırıcı, Letonya ile zor bir maç olacağını dile getirerek, "Seyahatler, uykusuzluklar, bütün bunları düşünüyoruz. Bazen idmanlarda serbest bırakıyoruz, toplantı yapmıyoruz. Futbolcuların fiziksel ve zihinsel dinlenmesi için çalışıyoruz. Rakip de bilinmeyen bir takım. Biz futbola meraklı bir ülkeyiz. Örneğin Norveç'i herkes tanıyor. Bu Hollanda için de geçerli ama Letonya için geçerli değil. Bu maç farklı bir maç olacaktır. Zor bir maç olacak. Oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz sabırla ve inatla merkezi kapatıp bu şekilde oynayabilen bir takım" ifadelerini kullandı.

"2004'TEKİ LETONYA MAÇI OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA OYNANDI"

2004 yılında oynadıkları Letonya müsabakasına değinen deneyimli teknik direktör, "Hedeflerimiz belli. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Futbolcularımızla da sürekli bunu paylaşıyoruz. Her maç bizim için farklı. Letonya iyi bir takım. Bir maçtan ders çıkarmak değil, oynadığımız oyunlardan ders çıkaracağız. O gün başarısız olduk. Olağanüstü şartlarda oynadık orada, buz gibi bir sahada oynadık. Hakemlerle ve rakiplerle ilgili krampon kavgası yaptık. İlk maçta aldığımız 1-0'lık sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı. İkinci maçta 2-0'a rağmen az gelip iki gol attılar. Zaten bu yüzden dikkatli olmalıyız. Az gelip başarılı olabiliyorlar. Hollanda daha yumuşak bir takımdı, Letonya daha farklı. Biz top oynamak isteyen bir takım olarak fiziksel temastan etkilenebiliyoruz. Oyuncular bunlara göre oynayacaklar. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararına saygı duyacağız. Bu şekilde başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"BU ÇOCUKLAR GELECEK NESİLLER İÇİN ROL MODEL OLACAKTIR"

Milli takım jenerasyonunun gelecek nesiller için rol model oluşturacağının altını çizen Güneş, "Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak üst üste iki turnuvada oynayacak bu oyuncular. Zaten önleri açık ama daha da açılacak. Dünya Kupası'nda üçüncü olduk ama dünya üçüncüsü olamadık. Başarılar yeni neslin futbola ilgisini artıracaktır. Bu da istihdamı artıracaktır. Bu çocuklar gelecek nesiller için rol model olacaktır. Tıpkı 2002'deki arkadaşların yaptığı gibi. Arada takılmalar oldu ama 2008'de yine başarılı olduk. Türkiye futbolcu yetiştirir, hoca yetiştirir. Birbirimizi yemeden yaparsak başarırız" açıklamasını yaptı.

"HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLACAĞIZ"

Letonya Milli Takımı'nı hataya zorlamak için her şeyi deneyeceklerine vurgu yapan Şenol Güneş şu ifadelere yer verdi:

"Savunmayı nerede yaptığınız önemli. Burada savunmayı üçüncü bölgede yapmamız gerekiyor. Bütün her şeye hazırlıklı olacağız. Geriden hızlı çıkacağız, set oyununda daha sabırlı oynayacağız. Baskı, hataya zorlama her şeyi deneyeceğiz. Hollanda'nın teknik özellikleri var bize 2 gol attı. Letonya'ya da 2 gol attı. Bunlar olabiliyor. Sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor. Sabırla, inatla, dirençle savaşarak üç puanı almak istiyoruz."

-İHA-

Şenol Güneş: 3 oyuncuyu kadroya dahil ettik
Şenol Güneş: 3 oyuncuyu kadroya dahil ettik

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: '3 oyuncuyu kadroya dahil ettik' - Son Dakika Spor


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