Taraftarlar gibi düşünmüyor! Şenol Güneş yönetime sahip çıktı - Son Dakika

Taraftarlar gibi düşünmüyor! Şenol Güneş yönetime sahip çıktı

Son Güncelleme: 28.09.2023 00:22

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyetin utanç verici bir durum ortaya çıkardığını söyledi. Yönetime sahip çıkan Güneş ayrıca, oyuncuların ellerinden geleni yaptığını ve sorumluluğun sahada oyuncularda ve kendinde olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2 mağlup oldukları Adana Demirspor mücadelesinin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİ"

Maçı değerlendiren Güneş, "4 gollü bir mağlubiyet utanç verici! Cevap vermek için daha agresif ve daha sert oynamalıydık. Kazanma hırsıyla çıktı, öyle düşünüyorduk. Son iki deplasmanda çok yumuşak kaldık. Rakibe hiç cevap vermedik. Hücuma çıkıyoruz, kaptırıyoruz ve gol yiyoruz. Oyun disiplinini koptuk, bireysel oynamalar başladı. Buna rağmen ikinci yarı skoru başka yere getirebilirdik. Duran topta gol yemiyorduk ama iki maçta yedik. Aynı pozisyonlar! Bu şekilde bir sonucu kabul etmem mümkün değil. Sonuç mağlubiyet ama utanç verici bir durum ortaya çıktı!" dedi.

"YÖNETİM İSTİFA EDİNCE NE OLACAK?"

Yönetime yapılan sert eleştirilere de değinen deneyimli teknik adam, "Taraftar kaybettiğinizde tepki gösterir. Yönetimin, oyuncularla bir sorunu yok. Transferler yapılmış, bitmiş. İstifa edince yönetim ne olacak? Şimdi eldeki oyuncularla ne yapacağımızı düşüneceğiz. Oyuncuların, yönetimden beklediği bir şey yok. Çünkü her şey yapılıyor. Sorumluluk sahada oyuncularda ve bende" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Adana Demirspor, Şenol Güneş, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraftarlar gibi düşünmüyor! Şenol Güneş yönetime sahip çıktı - Son Dakika
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