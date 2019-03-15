Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş 7 İsmi İlk Kez Çağırdı

Şenol Güneş 7 İsmi İlk Kez Çağırdı

51 dakika önce

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Şenol Güneş 7 İsmi İlk Kez Çağırdı, System.String[]
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in kadroya dahil ettiği 7 isim ilk kez milli heyecan yaşayacak. A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Kadroda ilk defa milli heyecanı yaşayacak 7 isim bulunuyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak ile siyah-beyazlıların genç isimleri Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Emre Kılınç, Efecan Karaca, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer'i de kadroya dahil etti. Söz konusu isimler, Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ay-yıldızlı formayı ilk kez giymiş olacak.

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Moldova, Arnavutluk, Şenol Güneş, Güncel
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