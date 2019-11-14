Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: 9 ay vardı, 9 doğurduk...
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Şenol Güneş: 9 ay vardı, 9 doğurduk...

7 saat önce

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları: Eski-yeni oyuncu fark etmez, birlikte sahaya çıktık. Sonuç olarak hedefe ulaşmak önemliydi.

Şenol Güneş: 9 ay vardı, 9 doğurduk..., System.String[]

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:


Eski-yeni oyuncu fark etmez, birlikte sahaya çıktık. Sonuç olarak hedefe ulaşmak önemliydi. Bir hayalimiz vardı, Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftara teşekkür ediyorum. Bugün kazanamadık, gol atamadık ilk defa. Üst üste 2 beraberliğimiz oldu. Ama neticede şampiyonaya gitmek gerekiyordu. Zor bir rakiple oynadık bugün. Rakibin sertliğine 2. yarıda cevap verdik ama son bölümde biraz panikledik. Bir hayalimiz vardı ülke olarak. Sonuç olarak buna ulaştık. 9 ay vardı, biz de 9 doğurduk, bir çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmamız lazım.


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Şenol Güneş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:41 
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