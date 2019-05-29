Şenol Güneş: "9 tane oyuncu ilk defa benle çalışıyor"
54 dakika önce
- A Milli Futbol Takımının Antalya Kampı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklaması ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:02 Kaynak: AA
- A Milli Futbol Takımının Antalya Kampı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklaması ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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