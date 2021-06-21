Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi

EURO 2020'yi eksi 7 averajla puansız kapatan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, kadro tercihleriyle eleştirileri oklarının hedefi oldu. Geniş kadroda yer alan 26 futbolcudan 8'i turnuvada forma giyme şansı bulamadı.
A Milli Takım'ın 26 kişilik geniş kadrosunda bulunan Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür turnuvada hiç forma şansı bulamadı. Öte yandan Abdülkadir Ömür, EURO 2020'de oynanan üç maçta da kadroya giremeyen tek futbolcu oldu.
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