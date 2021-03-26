Şenol Güneş, A Milli Takım'la 72. maçında - Son Dakika

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 72. maçında

26.03.2021 09:41
Şenol Güneş, A Milli Takım'la 72. maçında, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 72. karşılaşmasına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 72. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 51'i resmi, 20'si özel 71 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 71 maçta 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 110 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 52. resmi maç

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 52. resmi maçına çıkacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 51 resmi maçın 29'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 89 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 45 gol gördü.

Şenol Güneş ile 20 özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Şenol Güneş dönemi milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon RakipSonuç
24.03.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 4-2
18.11.2020 Budapeşte UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-2
15.11.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi Rusya 3-2
11.11.2020 İstanbul Özel Hırvatistan 3-3
14.10.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 2-2
11.10.2020 Moskova UEFA Uluslar Ligi Rusya 1-1
07.10.2020 Köln Özel Almanya 3-3
06.09.2020 Belgrad UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 0-0
03.09.2020 Sivas UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-1
17.11.2019 Andorra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 2-0
14.11.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 0-0
14.10.2019 Paris Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 1-1
11.10.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 1-0
10.19.2019 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0
07.09.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 1-0
11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 1-2
08.06.2019 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 2-0
02.06.2019 Antalya Özel Özbekistan 2-0
30.05.2019 Antalya Özel Yunanistan 2-1
25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0
22.03.2019 İşkodra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 2-0
18.02.2004 Adana Özel Danimarka 0-1
19.11.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 2-2
15.11.2003 Riga Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 0-1
11.10.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-0
09.09.2003 Dublin Özel İrlanda Cumhuriyeti 2-2
06.09.2003 Vaduz Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 3-0
20.08.2003 Ankara Özel Moldova 2-0
28.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Kolombiya 2-1
26.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Fransa 2-3
23.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Brezilya 2-2
21.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Kamerun 0-1
19.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası ABD 2-1
11.06.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kuzey Makedonya 3-2
07.06.2003 Bratislava Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 1-0
30.04.2003 Teplice Özel Çekya 0-4
02.04.2003 Sunderland Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-2
12.02.2003 İzmir Özel Ukrayna 0-0
20.11.2002 Pescara Özel İtalya 1-1
16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0
12.10.2002 Üsküp Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kuzey Makedonya 2-1
07.09.2002 İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 3-0
21.08.2002 Trabzon Özel Gürcistan 3-0
29.06.2002 Daegu Dünya Kupası Finalleri Güney Kore 3-2
26.06.2002 Saitama Dünya Kupası Finalleri Brezilya 0-1
22.06.2002 Osaka Dünya Kupası Finalleri Senegal 1-0
18.06.2002 Miyagi Dünya Kupası Finalleri Japonya 1-0
13.06.2002 Seul Dünya Kupası Finalleri Çin 3-0
09.06.2002 Incheon Dünya Kupası Finalleri Kosta Rika 1-1
03.06.2002 Ulsan Dünya Kupası Finalleri Brezilya 1-2
23.05.2002 Hong Kong Özel Güney Afrika 0-2
17.04.2002 Kerkrade Özel Şili 2-0
26.03.2002 Bochum Özel Güney Kore 0-0
12.02.2002 Breda Özel Ekvador 0-1
14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0
10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 1-0
06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri Moldova 3-0
05.09.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-2
01.09.2001 Bratislava Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-0
15.08.2001 Oslo Özel Norveç 1-1
06.06.2001 Bursa Dünya Kupası Elemeleri Kuzey Makedonya 3-3
02.06.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 3-0
25.04.2001 Gaziantep Özel Arnavutluk 0-2
28.03.2001 Üsküp Dünya Kupası Elemeleri Kuzey Makedonya 2-1
24.03.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-1
28.02.2001 Amsterdam Özel Hollanda 0-0
15.11.2000 İstanbul Özel Fransa 0-4
11.10.2000 Bakü Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 1-0
07.10.2000 Göteborg Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-1
02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Moldova 2-0
16.08.2000 Saraybosna Özel Bosna Hersek 0-2
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şenol Güneş, A Milli Takım'la 72. maçında - Son Dakika Spor


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