Şenol Güneş, A Milli Takım'la 76. maçında - Son Dakika

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 76. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile yarın oynanacak hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin başında 76. karşılaşmasına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile yarın oynanacak hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin başında 76. karşılaşmasına çıkacak.

Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 22'si özel 75 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 75 maçta 36 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.

Şenol Güneş ile 23. özel maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23. özel maçını Moldova'ya karşı oynayacak.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 22 özel maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Güneş yönetiminde 53 resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.

Şenol Güneş dönemi milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonRakipSonuç
31.05.2021AntalyaÖzelGine0-0
27.05.2021AntalyaÖzelAzerbaycan2-1
30.03.2021İstanbulDünya Kupası ElemeleriLetonya3-3
27.03.2021MalagaDünya Kupası ElemeleriNorveç3-0
24.03.2021İstanbulDünya Kupası ElemeleriHollanda4-2
18.11.2020BudapeşteUEFA Uluslar LigiMacaristan0-2
15.11.2020İstanbulUEFA Uluslar LigiRusya3-2
11.11.2020İstanbulÖzelHırvatistan3-3
14.10.2020İstanbulUEFA Uluslar LigiSırbistan2-2
11.10.2020MoskovaUEFA Uluslar LigiRusya1-1
07.10.2020KölnÖzelAlmanya3-3
06.09.2020BelgradUEFA Uluslar LigiSırbistan0-0
03.09.2020SivasUEFA Uluslar LigiMacaristan0-1
17.11.2019AndorraAvrupa Şampiyonası ElemeleriAndorra2-0
14.11.2019İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleriİzlanda0-0
14.10.2019ParisAvrupa Şampiyonası ElemeleriFransa1-1
11.10.2019İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriArnavutluk1-0
10.19.2019KişinevAvrupa Şampiyonası ElemeleriMoldova4-0
07.09.2019İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriAndorra1-0
11.06.2019ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleriİzlanda1-2
08.06.2019KonyaAvrupa Şampiyonası ElemeleriFransa2-0
02.06.2019AntalyaÖzelÖzbekistan2-0
30.05.2019AntalyaÖzelYunanistan2-1
25.03.2019EskişehirAvrupa Şampiyonası ElemeleriMoldova4-0
22.03.2019İşkodraAvrupa Şampiyonası ElemeleriArnavutluk2-0
18.02.2004AdanaÖzelDanimarka0-1
19.11.2003İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriLetonya2-2
15.11.2003RigaAvrupa Şampiyonası ElemeleriLetonya0-1
11.10.2003İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleriİngiltere0-0
09.09.2003DublinÖzelİrlanda Cumhuriyeti2-2
06.09.2003VaduzAvrupa Şampiyonası ElemeleriLiechtenstein3-0
20.08.2003AnkaraÖzelMoldova2-0
28.06.2003St.EtienneFIFA Konfederasyon KupasıKolombiya2-1
26.06.2003ParisFIFA Konfederasyon KupasıFransa2-3
23.06.2003St.EtienneFIFA Konfederasyon KupasıBrezilya2-2
21.06.2003ParisFIFA Konfederasyon KupasıKamerun0-1
19.06.2003St.EtienneFIFA Konfederasyon KupasıABD2-1
11.06.2003İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriKuzey Makedonya3-2
07.06.2003BratislavaAvrupa Şampiyonası ElemeleriSlovakya1-0
30.04.2003TepliceÖzelÇekya0-4
02.04.2003SunderlandAvrupa Şampiyonası Elemeleriİngiltere0-2
12.02.2003İzmirÖzelUkrayna0-0
20.11.2002PescaraÖzelİtalya1-1
16.10.2002İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriLiechtenstein5-0
12.10.2002ÜsküpAvrupa Şampiyonası ElemeleriKuzey Makedonya2-1
07.09.2002İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriSlovakya3-0
21.08.2002TrabzonÖzelGürcistan3-0
29.06.2002DaeguDünya Kupası FinalleriGüney Kore3-2
26.06.2002SaitamaDünya Kupası FinalleriBrezilya0-1
22.06.2002OsakaDünya Kupası FinalleriSenegal1-0
18.06.2002MiyagiDünya Kupası FinalleriJaponya1-0
13.06.2002SeulDünya Kupası FinalleriÇin3-0
09.06.2002IncheonDünya Kupası FinalleriKosta Rika1-1
03.06.2002UlsanDünya Kupası FinalleriBrezilya1-2
23.05.2002Hong KongÖzelGüney Afrika0-2
17.04.2002KerkradeÖzelŞili2-0
26.03.2002BochumÖzelGüney Kore0-0
12.02.2002BredaÖzelEkvador0-1
14.11.2001İstanbulDünya Kupası ElemeleriAvusturya5-0
10.11.2001ViyanaDünya Kupası ElemeleriAvusturya1-0
06.10.2001KişinevDünya Kupası ElemeleriMoldova3-0
05.09.2001İstanbulDünya Kupası Elemeleriİsveç1-2
01.09.2001BratislavaDünya Kupası ElemeleriSlovakya1-0
15.08.2001OsloÖzelNorveç1-1
06.06.2001BursaDünya Kupası ElemeleriKuzey Makedonya3-3
02.06.2001İstanbulDünya Kupası ElemeleriAzerbaycan3-0
25.04.2001GaziantepÖzelArnavutluk0-2
28.03.2001ÜsküpDünya Kupası ElemeleriKuzey Makedonya2-1
24.03.2001İstanbulDünya Kupası ElemeleriSlovakya1-1
28.02.2001AmsterdamÖzelHollanda0-0
15.11.2000İstanbulÖzelFransa0-4
11.10.2000BaküDünya Kupası ElemeleriAzerbaycan1-0
07.10.2000GöteborgDünya Kupası Elemeleriİsveç1-1
02.09.2000İstanbulDünya Kupası ElemeleriMoldova2-0
16.08.2000SaraybosnaÖzelBosna Hersek0-2
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Şenol Güneş, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:54 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şenol Güneş, A Milli Takım'la 76. maçında - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:24 Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:36 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
11:24
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
11:23
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:33:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Güneş, A Milli Takım'la 76. maçında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]