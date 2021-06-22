Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılık kararı alması spor kamuoyunda şok etkisi yarattı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, ortaya atılan son iddia gündeme oturdu.
Fanatik'ten Yakup Çınar, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı hakkında çarpıcı bir açıklama yaparken, "Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş ile yollarını ayırırsa yeni teknik direktörün Şenol Güneş olacağını düşünüyorum" dedi.
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