Şenol Güneş: "Alacağımız 3 puan, bizi 2020 Avrupa Şampiyonasına götürecek ilk anahtar olacaktır"
2 saat önce
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş'in açıklaması A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:36 Kaynak: AA
- A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Güneş'in açıklaması A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda
ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Burak Yılmaz: Emre abi iyi ki fırçayı görmedin
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Biz büyük milletiz küçük işlerle uğraşmayız
Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi