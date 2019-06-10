Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Alacağımız 3 puan, bizi 2020 Avrupa Şampiyonasına götürecek ilk anahtar olacaktır"
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Şenol Güneş: "Alacağımız 3 puan, bizi 2020 Avrupa Şampiyonasına götürecek ilk anahtar olacaktır"

2 saat önce

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş'in açıklaması A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş'in açıklaması A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Şenol Güneş: Alacağımız 3 puan, bizi 2020 Avrupa Şampiyonasına götürecek ilk anahtar olacaktır
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:36 Kaynak: AA
İzlanda, A Milli Futbol Takımı, Avrupa, Güncel
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