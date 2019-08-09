Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: Anadolu'ya açılacağız
Son Dakika Spor Haber

Şenol Güneş: Anadolu'ya açılacağız

52 dakika önce

Şenol Güneş, tüm takımları izlemeye çalıştığını belirterek, "İstanbul takımları da Anadolu'da oynayan takımları da hepsi bizim takımlarımız.

Şenol Güneş: Anadolu'ya açılacağız, System.String[]
Şenol Güneş, tüm takımları izlemeye çalıştığını belirterek, "İstanbul takımları da Anadolu'da oynayan takımları da hepsi bizim takımlarımız. Oynanan oyun kalitesi ve temposunu görmek istedim" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Andorra ve Moldova maçının analiz raporlarını hazırladıklarını belirten Şenol Güneş, " Eylül'e girmeden, hem hazırlık hem de lig maçlarını izleyeceğiz. Bu arada Avrupa Kupası'nda oynayan takımlarımızı da izlemeye çalışıyoruz, onlara da başarılar diliyorum. 3-4 gün önce burada birlikteydik zaten. Galatasaray - Akhisar maçını izledim. Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımlarını da yakından görmek istedim. İstanbul takımları da Anadolu'da oynayan takımları da hepsi bizim takımlarımız. Oynanan oyun kalitesi ve temposunu görmek istedim. Ama görünen o ki sezon başı tabii ve yoğun tempoda çıkıyor. Takımlar ve oyuncular henüz daha hızlı oynanan oyuna geçmedi ama iyi olacağını düşünüyorum. Temennim iyi oyun oynansın. Bu maçta da diğer maçlarda da izleyenlerin keyif alacağı, oyuna baktığı zaman yanındakiyle sohbet etmek değil de maçı izlemeye dalsın bütün izleyiciler. Tribünde olan taraftarların gözü hep sahada olsun. O dikkatin olması için futbolun güzel olması gerekiyor, hızlı olması gerekiyor, şaşırtması gerekiyor. İnşallah lig öyle olacak, onu bekliyoruz. Biz de ondan etkilenip oyuncularımızın performansının üst seviyeye çıkmasını bekliyoruz. Hazırlık olarak baktığınız zaman Andorra ve Moldova maçının analiz ve raporlarını hazırladık. Rakiple ilgili zaten bilgimiz var ama kendi oyuncularımızın sakat olanları var sağlıklı olanları var onlara bakacağız. En iyi kadrodan çıkıp oyunumuzu geliştireceğiz hem maçları kazanacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.
"ANKARA'YI İHMAL ETMEYECEĞİZ"
Güneş, Ankara ülkenin başkenti, Türkiye'yi Ankara yönetiyor diyerek, şöyle konuştu: "Ankara'yı geride tutmayın. İstanbul daha kalabalık daha hareketli ama Ankara'ya geldiğimiz zaman etkin bir şekilde insanlarla karşılaşıyoruz. Resmi maç yapmak zorunda kalıyoruz, bunun üçünü İstanbul'da yapacağız ama daha sonra Anadolu'nun birçok yerinden talep var. Ankara'da da niye olmasın ? Dediğim gibi hazırlık maçları az sayıda tutuluyor. Onları da yeri geldiği zaman açıklarız. Ama kesinlikle Anadolu'ya açılacağız. Başkentimizi de ihmal etmeyeceğiz."
"AVRUPA'DA OYNAYAN OYUNCULARIMIZI DA TAKİP EDİYORUZ"
'Lig planlaması yaparken biz de içinde olarak konuştuk, 3 haftalık sürenin kafi geleceğini düşündük' diyen Şenol Güneş, "Avrupa'da oynayan oyuncularımız da var. Onların da ligleri daha farklı, erken başlayanlar var, bizimle başlayan ligler var dolayısıyla Andorra, Moldova maçına hazır oluruz diye bekliyoruz.  Zaten hedefimiz ilk 3 maçı kazanıp Fransa'yla final maçı yapabilmekti, inşallah tekrar o başarıyı yakalarız ama önce önümüzdeki engelleri geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Şenol Güneş'in açıklamaları


- Ankara
Şenol Güneş, İstanbul, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'ten yabancı oyuncu açıklaması!
Behzat Ç.'de dikkat çeken "dinozor" göndermesi! Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı Didem Soydan'dan İmamoğlu'na tepki: Bir hata oldu deyin, kapansın bu cühela enerjisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 23:44:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: Anadolu'ya açılacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]