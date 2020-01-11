Şenol Güneş, Antalya'daki temaslarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş, Antalya'daki temaslarını tamamladı - Son Dakika Spor

Şenol Güneş, Antalya'daki temaslarını tamamladı

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıkları için Antalya'da bulunan Süper Lig takımlarına yaptığı ziyaretleri tamamladı.

Şenol Güneş, Antalya'daki temaslarını tamamladı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıkları için Antalya'da bulunan Süper Lig takımlarına yaptığı ziyaretleri tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güneş, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor'un kamplarına gitti.

Şenol Güneş'e A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü
Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı

Son Dakika Haberleri
21:26 Ryan Babel kiralık olarak Ajax'ta - Son Dakika Spor
21:26 Galatasaray'da Babel, Ajax'a kiralandı - Son Dakika Spor
21:20 Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı - Son Dakika Spor
21:11 Saracchi: Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum - Son Dakika Spor
21:02 Voleybol: 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri - Son Dakika Spor
19:35 Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Son Dakika Spor
17:53 Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 21:33:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Güneş, Antalya'daki temaslarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]