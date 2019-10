Şenol güneş: arnavutluk ve izlanda maçını kazandığımızda kesin gideceğimizi düşünüyoruz

"Olumsuz bir düşünce varsa, onu silmek istiyoruz"

Kaan ÜLKER-Serhan TÜRK/İSTANBUL, - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. 4 maçın en önemlisi olarak görüyoruz. Biz Arnavutluk ve İzlanda maçını kendi sahamızda kazandığımızda kesin gideceğimizi düşünüyoruz. Her halükarda, artı- eksi neyi düşünürsek düşünelim bu maç çok önemli" dedi.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk'u konuk edecek olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş, "Bugün itibarıyla 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk maçı ve 14 Ekim'de de Fransa maçıyla başlayacağız. Kamp döneminin ilk gününü yaşıyoruz. Daha önce 6 müsabaka yaptık, 4 maç kaldı. 2 müsabakayla devam edeceğiz. Zamanın ve maç sayısının azaldığı dönemde maçların önemi artıyor. İki farklı takım olarak görebiliriz Fransa ve Arnavutluk'u. Fransa ile orada oynayacağız. Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. 4 maçın en önemlisi olarak görüyoruz. Kazandığımızda Fransa ile grup birinciliği maçı oynayacağız inşallah. Allah korusun aksi durumda da gözden geçireceğiz durumu. Sadece kazanmayı düşünüyoruz. Kasım ayında da 2 müsabakamız var; İzlanda ve Andorra. Biz Arnavutluk ve İzlanda maçını kendi sahamızda kazandığımızda kesin gideceğimizi düşünüyoruz. Her halükarda, artı-eksi neyi düşünürsek düşünelim bu maç çok önemli" dedi.

"OLUMSUZ BİR DÜŞÜNCE VARSA, ONU SİLMEK İSTİYORUZ"

"İzlanda'yı yenince, beraberlik yetmeyince, onlar da kazanmak için oynayacaklar" diyen deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Zor bir maç olacak. Diğer taraftan Arnavutluk zaten iyi oyuncuları olan, Avrupa'da, İtalya'da çok oyuncusu olan bir takım. Hocaları da İtalya ligini iyi bilen, tecrübeli bir hoca. 3-5-2 oynuyorlar. Hücumda çoğalmayı iyi yapıyorlar. Savaşçılar. Kompakt oynayan bir takım. Beklentilerle ilgili olumsuz bir düşünce varsa, onu silmek istiyoruz. Onlar kadar koşan, agrasif bir takım olmamız lazım. Bu kampımız diğer kamplardan 1 gün daha kısa. Süre de daraldı. Bugünden itibaren iç ve dış motivasyonu; antrenmanla da yapacağımız taktik çalışmalarda maça hazırlanacağız."

"TÜM TÜRKİYE'NİN GURUR DUYACAĞI BİR TAKIM YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz için de açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Dün itibarıyla Dorukhan sakatlandı. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Allah şifa versin. Abdülkadir, Cengiz, Hasan Ali, Emre... Bunlar da sakatlık sonrası bizimle olmayan oyuncular. Dorukhan için de kadro açıklandıktan sonra olduğu için 26 oyuncumuz var. Gelenler arasında ufak tefek sakatlıkları olanlar var. Etkisinin ne olacağını bilmiyorum ama ilk maçta en sağlıklı olanları, hücumda ve defansta baskı yapan oyunculardan kurulu yapacağız. Bugün yarın bir değerlendirme yapacağız. Tüm Türkiye'nin gurur duyacağı bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Taraftar-oyuncu ilişkisine baktığımız zaman sıcak bir hava var. Bu maçta da bunu pekiştirmek istiyoruz. Cuma günkü maçta taraftarla bütünleşip, güzel futbolla, iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN PROFİLİNİ DÖNÜŞTÜRMEK ZAMAN İSTİYOR"

Statlarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili gelen bir soruya ise Güneş, şu yanıtı verdi:

"Konya'da, Eskişehir'de, Antalya'da nerede olursak olalım hep sıcak bakıldı, hiç olumsuzluk görmedim. Taraftarın profilini dönüştürmek zaman istiyor. Belki bir stadyumu fazla kullanmak lazım. Fransa bunu yapıyor. Olimpiyat olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hem Anadolu'ya yakın hem de İstanbul'da olmak istiyoruz. Bu hepimizin takımı. Sözleşmeli oyuncular değil buradakiler. Gönülden bu takımın parçası. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vodafone'daki maçta saha zemini kötüydü, bocaladık. Cumhurbaşkanından çalışanına kadar herkes aynı hissi yaşadı. Herkes kendini kastı. Bu tip hislerle, taraftarların o duyguyu sahiplenmesiyle, daha fazla başarılı olmak isterim. O maçta onu gördük, bu hava var. Hep kuşkular var, ona katılıyorum ama bunların Galatasaray, Fenerbahçe sahasında olacağını düşünmüyorum. Bütün sahalar bizim. Olumsuzluk beklemiyorum."

"SUAT GİTMİŞSE HAYIRLI OLSUN"

Bundesliga ekibi Mainz 05 forması giyen Suat Serdar'ın Almanya A Milli Takımı'ndan davet alması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Suat Serdar ile ilgili ise görüşmeler yapıldı babasıyla, kendisiyle. Aynı gün 3 maça gittik, sırf Suat için gittik. Geleceğini söylüyorlar. Evrakları bekledik, göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya'ya çağrıldığını duyduk. Vermişse demek ki orayı seçti. Bu Türkiye'nin ayıbı değil. Bunu gizlemeye gerek yok, açık açık söyleyebilir. Her Türk evladının bu takımda oynamaya şansı olacağını söylüyorum. Biz onlara gideriz. Açık açık başka bir takım istiyorlarsa söylesinler. Eğer Suat gitmişse, hayırlı olsun. Bu milli takım herkesin sahipleneceği bir takım olacaktır. İnce hesaplarımız yok" dedi.

"ÇOK KÖTÜ DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Türk takımlarının Avrupa'daki performansı ile ilgili de açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor da Başakşehir de Beşiktaş da son dakikada gol yedi. Böyle talihsizlik olabilir. Avrupa'daki kulüpler de alabiliyor. Çok kötü demek doğru değil ama eksiklerimiz var, doğru ama olumsuz bakmıyorum. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde daha çok başarılı, iyi sonuçlar alıp, puanları artırmak istiyoruz. Genel itibarıyla takımlar ligde istediği tempoyu bulamadı. Daha tempolu, sürekli heyecan, coşku getiren bir oyun olacaktır zamanla" diye konuştu.

"FENERBAHÇE STADINDA HİÇBİR OLUMSUZLUK YOK"

Beşiktaş'ta teknik direktörken Fenerbahçe stadında yaşanan olayın hatırlatılarak, A Milli Takım'ın Arnavutluk maçının bu statta oynanması hakkında görüşlerinin sorulması üzerine ise Güneş, şunları kaydetti:

"Şükrü Saracoğlu'nda bir olay oldu. Acıyı çeken benim, o olay benim için kapandı. Öyle biri var da sürekli olarak bana atıyorsa yine atsın. Her zaman gidiyorum Fenerbahçe stadına. Hiçbir olumsuzluk yok. Kadıköy semtinde yaşıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Onu kim yapmışsa bir daha sahaya gelmemesi lazım zaten. Onlara pirim tanımayalım. Fenerbahçe bu hafta sahasında yenildi, bir şey olmadı. Artık kötüleri değil, iyileri örnek verelim. O sahada muhteşem atmosferle dünyaya örnek olalım. Biz sahamızda her şeyi güzel yapalım."

"AVCI, BANA SAYGISIZLIK ETMEZ"

"Kabul etmek lazım; büyük kulüpler büyük oyuncular barındırır" diyen Güneş'e, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takımın geçen sezonki durumu hakkındaki sözleri de soruldu. Güneş, "Abdullah Avcı'nın ifadeleri, bana söylenen ifadeler değildi. Benim öğrencimdi, bana saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. O olumsuz ifadelere cevap vermek istemiyorum. Moral bozukluğuyla verilmiş cevaplar olarak görüyorum. Keşke hep gülse, iyi olsa. Eğer bir başarısızlık varsa her hocaya yardımcı olurum. Kulüp yarışmalarında bir kulüpten tarafa tercihim olmaz ama hocalara yardımcı oluruz. Abdullah hocaya başarılar diliyorum" dedi.

Arnavutluk maçı biletlerinin bittiğini ve herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekleyen Güneş "Güzel bir maç olur inşallah. Aynı duygu ve düşünceyi taşıyoruz. Böyle de olmalı. Tabii farklı düşünceler olacak. Bazılarında eksik kalacağız. Bunları yaşayacağız ama bu ülke bizim ülkemiz ve bizim takımız" şeklinde konuştu.

CANER ERKİN AÇIKLAMASI

Güneş, kadroya almadığı Caner Erkin ve Güven Yalçın'la ilgili ise şunları söyledi:

"Caner istikrarsız gidiyordu. Sorunları vardı ve inşallah bunları halletmiştir. Bunları ben de biliyordum ama halledemedim, gücüm yetmedi. Başkanın da bilgisi var bu problemlerden. Bu sene de dalgalanmalar yaşıyor. Kadroda olabilecek bir oyuncu. Bu maçtaki düşüncemize göre yok ama ileride ne olur bilmiyorum, peşin bir hüküm yok. Güven'de de dikkat dağınıklığı var. Bu Dorukhan'da da vardı. Bu durum Abdullah hoca yüzünden oldu diye söylemiyorum. Güven'i antrenmanda gördüğümde şaşkın ve boşlukta olduğunu görmüştüm. Böyle bir görüntü vardı. Oynattığım maçta da iyi değildi. Bu maçta da oynatmayı düşünmüyorum. Bu nedenle ümit takımda oynuyor. Bizim düşündüğümüz bir oyuncu. Ümit Milli Takım'da 5-6 oyuncuyu bir grup olarak görüyorum. Oradan buraya gelip bekleyecek oyuncu yerine, oynama ihtimali olan oyuncular var. Şu anda oraya yaşı tutan ama bizimle birlikte olan oyuncular var. A takıma alınabilecek isimler, Caner, Gökhan Gönül, Serkan Kırıntılı olabilir. Onlar da tecrübe sahibi oyuncular. Ama oynatmayacaksak almanın bir anlamı yok."

"BURAK DA CENK DE KALİTELİ OYUNCULAR"

Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'la ilgili gelen soruya ise Şenol Güneş, "Burak da Abdullah hocanın oyuncusu. Uzun bir aradan sonra dönüş yaptı. Beklediğim seviyenin altındaydı. Tempo olarak eksik olsa bile iyi bir oyuncu. Aynı şekilde Cenk de antrenmana çıkan ama maç oynamayan bir oyuncu. Bu bölgede Kenan ve Enes de var. Rakibin durumunu da değerlendireceğiz. Ama Cenk de Burak da benim inandığım bir oyuncu. Her ikisinin de takımda hem tecrübesiyle hem lider oyuncu özelliğiyle hem de yeteneğiyle büyük katkı yapacağını düşünüyorum" karşılığını verdi.

"HERHALDE BURAYA GELMESİNİ İSTEMEDİLER"

Güneş, Cengiz Ünder için ise "Merih oynuyordu, Çağlar oynamıyordu; bu sezon Çağlar oynuyor, Merih oynamıyor. Bu tip oyuncularımız var. Cengiz çok formdayken sakatlık geçirdi. İyi olmasına rağmen normal idmana almadılar Roma'da. Herhalde buraya gelmesini istemediler" diye konuştu.

"FRANSA İLE FİNAL MAÇI OYNARIZ"

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçından galibiyetle ayrılması durumunda Fransa ile final oynayacağını söyleyen Şenol Güneş, "Zaten bu yola girdik. Fransa maçı, İzlanda maçına bağlı olarak beraberlik de yetebilir, galibiyette ise kesin bitebilir. Önemli olan gruptan çıkmak. Lider olarak gidince seri başı olma durumumuz da olacak. Bu maçlar bittiğinde, inşallah gruptan çıktığımızda konuşacağımız çok konu var. Saha ve forma konusunu da konuşmamız lazım. Formalar 1 sene öncesinden dizayn ediliyor. Önümüzdeki sene için klasik forma gibi bir düşünce var bildiğim kadarıyla ama bu başlıkları sormak gerekiyor. Hep buradayız. Kulüplerde neler olduğunu hocalar ve yöneticiler saklayabilirler ama burada gizli saklı bir durum yok" açıklamasında bulundu.

TARAFTARLARA SESLENDİ

Şenol Güneş, taraftarların milli maçlara ay-yıldızlı formayla gelmeleri çağrısında bulundu. Güneş, "Kulüp formasıyla gelmek yerine milli takım formasıyla maçlara gelmek gerekiyor. Biz herkesi kucaklayan bir takımız" dedi.

"AHMED KUTUCU'YU MİLLİ TAKIMA DAVET ETMİŞTİK"

Almanya Bundesliga ekibi Schalke04'te forma giyen gurbetçi oyunculardan Ahmed Kutucu hakkında da konuşan Güneş, "Okulu vardı ve gelememişti. 3 mevkide de oynayan bir oyuncu, kendisiyle ilgili olumlu izlenimlerim var. Orkun var aynı şekilde, o da iyi bir oyuncu. Ferdi şu anda Fenerbahçe'de ve onu da ekleyebiliriz. Avrupa'da birçok oyuncu, bulunduğu ülkelerden teklif gelirse, bize gelmiyor bile. Ama teklif gelmezse bizimle görüşüyor. Yurt dışında bazı isimler var, kısa süre sonra milli takıma gelebilecek isimler bunlar. Şu anda stoperde fazlamız var. Hüseyin'i buraya eklediğimiz takdirde, 1 oyuncuyu kadroya hiç almayacaksınız. Bazı oyuncular kadroya alınmadığı için düşünülmüyor anlamına gelmiyordur. Bazı oyuncular alınmadığı zaman medyada çok konuşuluyor. Suat giderse üzülürüm. Gelmesi için gayret edenler oldu. Giderse de saygı duyarım. Şu anda aranızda olmayan Yunus'a üzülmüyor muyuz? Daha önce geldi ama oynamadı. Böyle çok oyuncu var" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KÖTÜ BİR FİKSTÜR VARDI VE ALLAH'A ŞÜKÜR BUNU KISMEN GEÇTİK"

Gruptaki diğer maçta Fransa ile İzlanda'nın karşılaşacağını hatırlatan Güneş, "2 rakibimiz karşı karşıya geldiğinde bize yarayacak bir durum. 6 puan fark bile yapsak, Fransa ve İzlanda'ya yenildiğimiz zaman durum farklı olur. Hiçbir şeyi karıştırmaya gerek yok, Arnavutluk'u yenelim, onlar da kendi maçına baksın. Çok kötü bir fikstür vardı ve Allah'a şükür bunu kısmen geçtik. İzlanda uzakta olduğu için kendilerine bir şans verilirken, rakiplerin etkilendiğini de unutmamak gerekiyor. Benim amacım takımı yarıştırmak. Liglerdeki takımlarımız da çok iyi oynasın, iyi oyuncular yetiştirsin, biz de bu oyuncuları oynatalım. Kulüplerimiz yarışarak başarılı olmak isteyeceklerdir. Milli takım heyecanından kimse rahatsız olmasın" dedi.

"ABDULLAH HOCAYI DA ALIR KONUŞURUZ"

Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilediklerinde her şeyi daha açık konuşacaklarını söyleyen Şenol Güneş, "Abdullah hocayı da alır geliriz buraya, beraber konuşuruz" ifadelerini kullandı.

