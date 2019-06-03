Şenol Güneş: "Asıl bundan sonra savaş başlıyor"

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Türkiye hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti

Özbekistan maçının kahramanı Zeki Çelik: Bu anı çok bekliyordum

Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız