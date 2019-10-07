Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: Avcı şu an bunalımda
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Şenol Güneş: Avcı şu an bunalımda

53 dakika önce

Tecrübeli hocanın açıklamaları şu şekilde: "Avcı şu an bunalımda"Ben Beşiktaş'ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş'a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar.

Şenol Güneş: Avcı şu an bunalımda, System.String[]

Tecrübeli hocanın açıklamaları şu şekilde:


"Avcı şu an bunalımda"


Ben Beşiktaş'ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş'a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar. Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir değişim oldu. Abdullah Avcı iyi bir karakter, şu an bunalımda. Arda eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Abdullah Avcı'nın morale, güvene, yalnız kalmamaya ihtiyacı var.


"Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar"


4 büyüklere bakarsak Trabzonspor daha az sorunlu. Beşiktaş'ın bir arayışı var. Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:26 
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