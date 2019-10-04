Şenol güneş ay-yıldızlı kadroyu 20.20'de açıklayacak
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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu bu akşam saat 20.20'de açıklanacak.
A Milli Futbol Takımı Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:26 Kaynak: DHA
'nın 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk
ve Fransa
ile oynayacağı maçların kadrosu bu akşam saat 20.20'de açıklanacak.
Euro 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan Şenol Güneş
'in iki kritik maç için belirlediği ay-yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF) resmi sitesinden duyurulacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanacak olması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi.
- İstanbul
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