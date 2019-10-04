Son Dakika Haberleri: Şenol güneş ay-yıldızlı kadroyu 20.20'de açıklayacak
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Şenol güneş ay-yıldızlı kadroyu 20.20'de açıklayacak

43 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu bu akşam saat 20.20'de açıklanacak.

Şenol güneş ay-yıldızlı kadroyu 20.20'de açıklayacak, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu bu akşam saat 20.20'de açıklanacak.
Euro 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan Şenol Güneş'in iki kritik maç için belirlediği ay-yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyurulacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanacak olması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi.


- İstanbul
A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Arnavutluk, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:26 Kaynak: DHA
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