Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Bana Yazı Geldi, 2 Maçlığına Milli Takım'a Gideceğim Diye. Giderken de Her Zaman,...

Şenol Güneş: "Bana Yazı Geldi, 2 Maçlığına Milli Takım'a Gideceğim Diye. Giderken de Her Zaman,...

1 saat önce

IHAAW143455-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım'a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, 'İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam' sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu" 07.03.2019 14: 34: 55 TSI NNNN.

Şenol Güneş:
IHAAW143455-SPO/07-03-2019

- Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım'a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, 'İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam' sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu" 07.03.2019 14: 34: 55 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Şenol Güneş, Spor
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