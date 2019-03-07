Şenol Güneş: "Bana Yazı Geldi, 2 Maçlığına Milli Takım'a Gideceğim Diye. Giderken de Her Zaman,...
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IHAAW143455-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım'a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, 'İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam' sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu" 07.03.2019 14: 34: 55 TSI NNNN.
IHAAW143455-SPO/07-03-2019
- Şenol Güneş
: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım'a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, 'İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam' sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu" 07.03.2019 14: 34: 55 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:40 Kaynak: İHA
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