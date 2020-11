Şenol Güneş: Başakşehir ve Sivasspor'u aldıkları sonuçlardan dolayı kutluyorum

"İzmir için ne gerekiyorsa, hem milli takım hem de federasyon olarak yapmaya hazırız"

"Hoş geldin Caner"

"Taylan, düşündüğümüz oyuncular arasında""Forvet mevkisinde uzun vadede arayışlarımız olacaktır"Caner Erkin: Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Milli takıma ve ülkemize hizmet vermek istiyorum

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,-

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve tecrübeli futbolcu Caner Erkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi Youtube hesabında açıklamalarda bulundu.Riva'daki TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Şenol Güneş, ilk olarak şunları söyledi;"Kampımız bugün itibarıyla başlıyor. 11 Kasım'da Hırvatistan ile hazırlık maçında, 15 Kasım'da da Rusya ile İstanbul'da karşılaşacağız. 18 Kasım'da da Macaristan ile oynayarak bu yılın maçlarını bitirmiş olacağız. Kadromuzu açıkladık. Şartlar gereği değişiklikler olabiliyor. Olağanüstü bir dönemdeyiz. Bütün arkadaşlarımız buraya severek geliyor. Biz bir aile olduk. Sadece takım olarak değil, federasyon, çalışanlar, yönetimimiz, ülkemiz ve halkımızla bunu oluşturduk. Ortak hayallerle, ortak akılla ve ortak çalışmayla hedefe gitmek istiyoruz. 1'inci aşamayı Avrupa Şampiyonası'na giderek geçmiştik." "HOŞ GELDİN CANER"Yeniden milli takım kadrosunda yer alan Caner Erkin'le ilgili de konuşan Güneş, "Yeni dönemler olacaktır. Burada da oyuncularımız değişerek kadroya geliyorlar. Mümkün olduğunca iskeleti oluşturmaya çalışacağız. Bu kadroya girmek isteyen, heyecan dolu, yetenekli oyuncular da var ülkemizde. Onları da takip ediyoruz. Kadroda olmayan arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Çalışmalarına devam etsinler, takımlarında başarılı olsunlar. Fair-play içinde oynasınlar. Hepsini izlediğimizi bilsinler. Yeri ve zamanı gelince bütün oyuncular buraya katılacaktır. Daha önce hizmeti olan veya hiç katılmamış arkadaşlar olabilir. Her tarafı tarayacağımızı söylemekte yarar var. Bunlardan birisi Caner Erkin. Geçmişte büyük hizmetler vermiş olan Caner kardeşimiz uzun zaman sonra bizimle. Mesela Cenk, sakatlık sonrasında geldi. Ömer bir ara yoktu geldi, Deniz geldi. Berkan daha önce bizimleydi, şimdi geldi. Bunlar olabilir. Önemli olan takımı yukarı çıkarmak. Sorumluluk içinde başarılar elde etmek. Biz bunu için varız. Bütün oyunculara kapımız açık. Caner'e hoş geldin diyorum. Kendisi daha önce 2011 yılında Hırvatistan ile olan maçımızda kadrodaydı ancak oynamamıştı. Burak ile beraber 2 oyuncu daha kadromuzda. Onun dışında bütün oyuncular değişti. Aslında ne kadar değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Bu değişikliklerin amacı sonunda istikrarlı bir kadro oluşturmak. Caner'in de bize çok katkı yapacağını düşünüyorum. Hem oyuncu yeteneğiyle hem oyun içerisinde ağabey olarak genç arkadaşlara örnek olacağını biliyorum. Hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı. "NE GEREKİYORSA, HEM MİLLİ TAKIM HEM DE FEDERASYON OLARAK YAPMAYA HAZIRIZ""Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kampın ilk günü olduğu için ön bilgi vermek adına birlikteyiz. Spor işin bir tarafı, maçlar bir tarafı. Sanat, spor hayatımızda nefes alınacak alanlardır ama insan sağlığı her şeyin başında gelir. Son dönemlerde hem ülkemizde hem de dünyada sıkıntılar büyük. Biz en yakın zamanda İzmir depremini yaşadık. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. En yakın zamanda onların acılarını paylaşmak istiyoruz. Ne gerekiyorsa, hem milli takım hem de federasyon olarak yapmaya hazırız. Desteğimizi asla esirgemeyeceğiz" diye konuştu."BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'U ALDIKLARI SONUÇLARDAN DOLAYI KUTLUYORUM"Başakşehir ve Sivasspor'u Avrupa'da aldıkları sonuçlardan dolayı tebrik ettiğini ifade eden Şenol Güneş, "Geçen sene mart ayından beri dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs sıkıntısını yaşıyoruz. Artarak devam ediyor. Bunun için maske, mesafe ve hijyen kurallarını yetkililer söylüyor. Kendimiz de yapmaya çalışıyoruz. Bu sadece benim, bizim değil, dünyanın sorunu. Herkes kendinden başlarsa, çok büyük mesafe alırız. İnşallah bir gün uyandığımızda bu hastalık geride kalacak. İnsanlar sevdiklerine sarılacak. Ancak bugün itibarıyla sevdiklerimizin iyiliği için onlardan uzak durmak zorunda kalıyoruz. O yüzden herkesin dikkatli olmasında yarar var. Biz de kampta mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Hastalığa bağlı olarak da sağlık sorunları çıkabiliyor. Performans düşüklüğü, sakatlık olabiliyor. Bütün futbolcular elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Yakın zamanda biraz sıkıntı yaşadığımız konu, kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki başarısızlığı ve puan kayıpları. Bu Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'ni etkileyecek durumda görünüyordu. Son müsabakalarda Başakşehir ve Sivasspor'u aldıkları sonuçlardan dolayı kutluyorum. Gurur duyuyorum. Ülke puanına büyük katkıları var. İnşallah bundan sonra da başarılı olurlar" şeklinde konuştu."İKİ MAÇIMIZI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmak istediklerini dile getiren teknik adam, "Milli takımımızın da hedefi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek. Aynı zamanda Dünya Kupası'na katılmak. Bu hedefimizden asla vazgeçmedik. Buna bağlı olarak olağanüstü dönemde Uluslar Ligi'ne başlamıştık. Eylül ayını kötü geçirdik. Macaristan'a kaybederek başladık. Bununla rakibimiz en avantajlı takımlardan birisi oldu. Biz onları yenebilseydik iyi bir durumda olurduk. Hala birinci de olabiliriz, sonuncu da olabiliriz. Asla sonunculuğu düşünmüyoruz. İki maçımızı da kazanmak istiyoruz" dedi."ÖNCE İSKELET KADROYU KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"Önceliklerinin iskelet kadroyu korumak olduğunu sözlerine ekleyen Güneş, şunları söyledi;"Uluslar Ligi'nde bütün gruplarda iki tane takım çıkacak. Grup birincileri doğrudan katılacak. Bunun yanında grup ikincileri ve Uluslar Ligi'nden gelen iki takım play-off'a katılacak. Bu 12 takım 3 gruba ayrılacak. Dolayısıyla bu grupların 1'incileri de Dünya Kupası'na katılacak. Böyle bir yol var. Elemelerde 1'inci ya da ikinci olduğumuz zaman da kupaya gitmiş olacağız. Bizim için birçok oyuncuyu görme şansı oldu. Seyahatler, kamplar, pandemi, oyuncuların bundan etkilenmesi bütün ülkelerin kadroları değişebiliyor. Onun için bu dönemleri yaşayacağız. İyi bitirip, inşallah birinci oluruz. Belki 2'nci oluruz. 1'inci olan takıma göre bir şans daha gelebilir. Bu şansı gelirken de aynı zamanda takımıza katabileceğimiz oyuncuları görmek durumundaydık. Bunları da en iyi bu dönemde görebilirdik. 3 maç olduğu için, özellikle hazırlık maçlarında ve bazı maçlarda yorgunluğa ve sakatlığa bağlı değişiklik yapabiliriz. Mart'tan itibaren kadro genişliğini biraz daraltmış olacağız. Buna da uygun takıma başarı getirecek yeni oyuncular varsa da onları almayı düşünüyoruz. Önce iskelet kadroyu korumaya çalışıyoruz. Çünkü; bu çocuklar büyük hizmetler yaptılar. Hem sahada hem de saha dışında ülkeyi iyi temsil ediyorlar. Başarıları devam ettiği sürece ben de arkalarında olacağım. Elimizdeki oyuncuları geçen her oyuncuya da kapımız açık."Tecrübeli teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü;"Mart ayında maçlar başlayacak. Bu uzun süreç içerisinde de medyayla, kulüplerle, antrenörlerle, oyuncularla gerekirse futbol duayenleriyle, hakemlerle fikir alışverişi yapıp, takım için neler yapabiliriz paylaşacağız. Geçen sene Kasım ayında maçlar bittikten sonra 2-3 ay olağanüstü çalıştık, futbolumuz için neler yapabiliriz diye. Pandemi sonrası durdu ama zaman zaman bazı beyanlarım oldu. Kargaşaya meydan vermemek için biraz geri adım attım. Ben hem A Milli Takım'ın başarılı olmasını istiyorum, hem ülke futbolunun üreten, ürettiğini dışarı satan, bundan da kazanan bir ülke olmasını ve aynı zamanda yarışta da önde olmasını istiyorum. Ülkemizi iyi temsil etmesini istiyorum. Bu konuda bütün futbol adamlarına, kurumlara ihtiyaç var. Birlikte olalım, bu işleri aşalım. Sadece takımın değil hepimizin fiziksel ve zihinsel bir yorgunluğu olabilir. Özellikle pandemi döneminde zihinsel yorgunluk fazlalaştı. Bu gerginlikleri atabilmemiz için daha hoş görülü daha yardımcı olmamız gerekiyor. Sabretmeye ihtiyacımız var.""TAYLAN, DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNCULAR ARASINDA"Şenol Güneş, kadroda yer almayan Arda Turan ve Taylan Antalyalı ile ilgili bir soru üzerine de, "Bireysel olarak açmak istemiyorum ama hepsini takip ediyoruz. Biz sadece burada sahneye çıktığımızda değil, sahneden önce de hazırlık yapan bir grubuz. Caner uzun zamandır takip ettiğimiz, benim kulüp takımındayken almadığım ama şimdi hem takımın ihtiyacı hem de bulunduğu durum itibariyle daha olumlu olacağını düşünüyorum. İnşallah bizi yanıltmayıp, başarılı olacaktır. Daha önce hizmetleri olan ve şimdi kendi takımında başarılı olan bir arkadaşımız. Aynı şekilde Arda Turan için de beyanlarımı kullandım. Çok beğendiğim, Türkiye'nin en iyi oyuncularının başında gelir. Çok başarılar elde etti. Maalesef onun da bizim de istemediğimiz şekilde düşüşe geçti. Bu düşüşün sebeplerini hep birlikte düşünüp, kendisi de değerlendirmiştir. Yeniden küllerinden doğmak istiyor. Bu gayretini de görüyoruz. Bu gayretin hem oyuncu hem de karakter olarak üst seviyede olacağını düşünüyorum. Yine Caner'in olduğu gibi başarılı olursa, bizim ihtiyacımız olursa, bu sorumluluğu taşıyacak durumdaysa hiçbir oyuncuya kapıyı kapatamayız. Caner ve Arda Turan farklı oyuncular. Zaten hizmetleri olmuştur. Başarılarını ispatlamışlar. Dolayısıyla inşallah takımlarında iyi oynarlar. Devam ederler, biz de ihtiyacımız olduğu zaman değerlendiririz. Taylan, geçen sene Erzurum'dayken de takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Ön libero olduğunu biliyorduk, orada biraz daha önde oynuyordu. Galatasaray'da arzu ettiğimiz yerde oynuyor. İyi de oynadı sezon başında, son maçlarda biraz dalgalanma geçirse de bizim düşündüğümüz oyuncular arasında. Şu anda elimizde olan bazı arkadaşlarımız var, onları değerlendiriyoruz. Kasım ayında maçlar biteceği için önümüzde bir zaman var. Çalışmasına devam etsin. Hem yurt içinde hem yurt dışında oyuncularımız var. İsim vermek istemiyorum. Bu isimler sorulduğu için söyledim. Mevkilere göre uygun şekilde eldeki oyuncularımızı geçen oyuncular varsa yine alabiliriz" ifadelerini kullandı."FORVET MEVKİSİNDE UZUN VADEDE ARAYIŞLARIMIZ OLACAKTIR"Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı,"Kulüplerimize, hocalarımıza söylüyorum. Madem açtık bu konuyu söyleyeyim. Elinizde varsa çok iyi bir sol bek, genç olabilir, bizi taşıyabilecek bir oyuncu. Onu değerlendirmek istiyorum. Bunun içerisinde bazı oyuncular var. Takımlarında oynamıyor. Denenirse hem onun hem de bizim için 10 yıllık bir mevkiyi kapatmış oluruz. Bizim stoper bölgesinde oynayan arkadaşlarımız var. Oradaki oyuncularımız 5, 10 sene böyle giderse onun oraya girme şansı zorlaşabilir. Elimizde Umut vardı, Hasan Ali vardı, şimdi Caner var. Yeni arkadaşlarımız var ama onlar da hep milli takım için kendimize göre bir eksik buluyoruz. Onlar da belki aşama kaydeder diye söylüyorum. Kulüplerimizde sol ayaklı, defansif yönü iyi olan oyuncu olabilir. Tek yönü olabilir. Hem hücum hem defans çok daha işimize gelir. Böyle bir sorun olduğunda paylaşıyorum. Forvette elimizdekiler bizi bir süre götürür, orada da uzun vadede arayışlarımız olacaktır. Diğer mevkilerde sayısal olarak bir sıkıntı görünmüyor. Bunu da paylaşmış olayım. Dediğim gibi mevkiler itibariyle bütün oyunculara kapımız açık. Bu takım benim değil, hepimizin milli takımı. Hepimiz gurur duyup, mutlu oluyoruz. Üzüntüyü de sevinci de birlikte paylaşıyoruz. Sevincin daha fazla olması dileğindeyim."CANER ERKİN: UZUN YILLAR BURADA KALMAK İSTİYORUM. MİLLİ TAKIMA VE ÜLKEMİZE HİZMET VERMEK İSTİYORUM

Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ise, uzun yıllar Milli Takım'da kalmak istediğini vurgulayarak, "Öncelikle buraya gelme fırsatı sağladığı için hocama çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz kulüp takımlarında başarılı olup, iyi performans gösterip sonrasında milli takıma seçilmek. Zaten uzun süre milli takıma hizmet verdim. İnşallah futbol hayatımın sonuna kadar da hizmet etmeye devam edeceğim. Tabii ki vücudum el verdiği sürece uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Milli takıma ve ülkemize hizmet vermek istiyorum" diye konuştu.