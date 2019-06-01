Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi (3)
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Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi (3)

46 dakika önce

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları maçlara hazırlanmak üzere Antalya'da kamp çalışmalarını devam ettiren A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takımın yarın Özbekistan ile yapacağı hazırlık maçı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları maçlara hazırlanmak üzere Antalya'da kamp çalışmalarını devam ettiren A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takımın yarın Özbekistan ile yapacağı hazırlık maçı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
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Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi (3)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:56 Kaynak: AA
Fransa, Avrupa, Antalya, Şenol Güneş, Spor
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