Şenol Güneş basın toplantısında sinirlendi: "Bunun için mi geldik buraya?"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, golsüz berabere kaldıkları Sırbistan maçında bir önceki Macaristan karşılaşmasına göre daha iyi oynadıklarını belirterek, beraberliğe üzüldüklerini söyledi.

Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçta Sırbistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tüm oyuncuların dikkatli, takım oyununa ve oyun disiplinine bağlı oynamaya çalıştıklarını belirten Güneş, iyi bir maç olduğunu ifade etti.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan maçına göre takımın çok daha iyi olduğunu kaydederek, "Sahayı iyi kullandı. Hücuma çıkışlarımız da önce baskılarımız da vardı. Olumlu taraflar fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon ürettiklerine dikkati çeken Güneş, "Beraberliğe üzülüyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmalıydık, ama golü bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı." diye konuştu.

"İlk maça göre daha olumluyduk. Oyun olarak daha iştahlıydık. Oyundan memnunum. Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu. Oyuncuları mümkün olduğunca görmek istedik. Kazanabilirdik ama olmadı. Bugün kazansaydık telafi edebilirdik ama yapamadık. Ekim ayına kadar oyuncuları görme şansımız olacak. Tercihlerimizi ona göre yapacağız. Takımın tümünden niyet olarak memnunum ama rakip 10 kişi kaldığında daha fazla pozisyon bulup gol atmalıydık. Zeki'nin ufak bir problemi oldu kasığında. Onun dışında sakatlık yok. Bu da önemli. Oyuncular hem kulüpler, hem de bizim için önemli. Orkun da olumlu. Ne yaptığını biliyor. Yetenekli oyuncu. Hepsinden memnunum. Niyet olarak tüm takımdan memnunum ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyon bulup gol atmalıydık."

TEPKİ GÖSTERDİ

Basın toplantısında maçın değerlendirmesini yaptıktan sonra basın mensuplarından soru gelmeyince 'Soru yok mu?' çıkışını yapan Güneş, "Bunun için mi geldik buraya?" diyerek tepki gösterdi.