Şenol Güneş: 'Ben bıraktığım zaman...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Ben bıraktığım zaman...' - Son Dakika Spor

Şenol Güneş: 'Ben bıraktığım zaman...'

6 saat önce

Şenol Güneş, Sabah gazetesine röportaj verirken turnuva öncesi planlarını anlattı.

Şenol Güneş: 'Ben bıraktığım zaman...', System.String[]

Şenol Güneş, Sabah gazetesine röportaj verirken turnuva öncesi planlarını anlattı.


Tecrübeli teknik adamın sözleri şu şekilde;


2020 Avrupa Şampiyonası'na İtalya ile açılış maçıyla başlayacağız. Dünyanın gözünün orada olacağı bir maç olacak. Hem sportif olarak hem de tanıtım olarak bize büyük görev düşüyor. Her gün yeni bir yarış başlıyor, taze bir başlangıç bizim için. Yarınların daha güzel olması için yeni bir yola çıkıyoruz. Sorumluluklarımız var. Yeni bir futbol kültürü oluşturuyoruz.


Futbol cesurların işidir, öyle sıradan bir iş değil. Çok yetenekli olabilir ama cesur değilse oyun içinde o yetenek kaybolmaya mahkum oluyor. O hırsı göreceksin, inatla savaşacak, kazanma duygusu olacak. Cesaretle bunu üreteceğiz. İş olsun diye konuşulan laflar değil. Onu bu takımda görüyoruz.


Oyuncularımızın kendi takımlarında iyi oynamalarını ve başarılı olmalarını istiyorum ki moralleri iyi olsun. Kendi takımları için oynasınlar ama bizi de unutmasınlar.


KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM DÜŞÜNMÜYORUM


Önünüze büyük engeller çıkabilir ama peşin olarak kabullenmek doğru değil, zaten bunu ülke olarak yapan bir millet değiliz. Mevcut durumumuza göre eksiklerimiz, sorunlarımız var ama biz bu şartlar altında başarı elde ettik, ürettik. Daha fazlasını yapabiliriz.


Elimizdeki mevcut kadroda büyük değişiklik yapmayı planlamıyorum. Bir-iki oyuncu girebilir. Eldeki grafiğe, sakatlığa bağlı bir durum. Yusuf'a (Yazıcı) çok üzüldüm, ona da geçmiş olsun. Ama kadro iskeleti aşağı yukarı bu olacak diyebilirim. Ne yapacağız, savunmamızı aynı tutacağız ama hücum fonksiyonlarını geliştireceğiz.


EV SAHİBİ OLACAĞIZ


İtalya maçına çıktığımızda çok iyi futbol oynayıp kazanabiliriz. Kaybedersek de başımız eğik olmayacak. Çünkü biz sadece futbol oynamaya gitmiyoruz, ülkeyi tanıtmaya da gidiyoruz. Futbolumuzun yanı sıra duruşumuz olduğunu da göstermek istiyoruz. Futbol adına doğruları yapacağız, Fair-Play'in dışına çıkmayacağız. Herkesi hayranlık içinde bırakacak hareketlerimiz olmalı.


Bazı yanlışlar, kötülükler sizi daha güçlü kılabilir. Durum tespiti için bazı şeyler söylediğinizde mazeret diye algılanırsa bu takım içinde de bize zarar verir. Azerbaycan'da oynayacağımız için mutluyuz ama yolculuk olarak dezavantajı da var. Bakü- Roma hattını kimse istemiyordu. Seyahat uzun geliyor ama sorun değil, biz ev sahibi olacağız.


İnşallah İtalya'yı da yeneceğiz. Ortak hayalimiz olsun dedik onu yaptık. Şimdi hayalleri gerçeklere dönüştüreceğiz tekrar. Ama yeniden hikaye yazacağız, yeni bir hikaye, yeni bir başlangıç yapacağız.


Avrupa Şampiyonası'na katılmak öncelikli hedefimizdi. Şahsım olarak bunu çok istiyordum. Dünya Kupası'na katılmayı da çok istiyorum ama ülkenin her büyük turnuvada olmasını arzuluyorum.


BIRAKTIĞIM ZAMAN KİTAP ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORUM


Avrupa Şampiyonası için kendimize güvenimiz var. Ama rakiplerimiz öyle sıradan takımlar değiller. Galler, Giggs ile beraber iyi bir çıkış yakaladı. Petkoviç ve Mancini Türkiye'yi tanıyor. Hepsinin analizini yapıyoruz. Bayram Hoca, Şeref Hoca, Erhan Hoca diğer hepsi çalışıyorlar. Hem rakibin hem de kendi oyuncularımızın analizini yapıyoruz. Hepsi yapılacak, kimsenin endişesi olmasın.


Türk futbolunun uluslararası normlara uygun olarak yapılması gereken işler varsa ben de katkı yapmak isterim. Bıraktığım zaman kitap çıkarmayı düşünüyorum ama çıkmasa bile bu konuda öncü olmak hedefindeyim.


Bugün 14 milyon borcu olan kulüplere 15 milyon versek yarın o borç 30 milyon olur. Kulüplerde 14 yabancı var. Yabancıya karşı değilim ama bu şekilde karşıyım, hiçbir kriteri yok. Bu borçların büyük sebebi yabancı futbolcular. Aslında futbol ekonomisi kötü değil. O kadar çok büyüdü ki kulüpler şirket halini almadığı müddetçe düzelmesi zor.


Şenol Güneş, İtalya, Avrupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:22 
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