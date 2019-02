Şenol Güneş: "Ben Kalmak İçin Her Şeyi Yaparım Kovulmak İçin Bir Şey Yapmam"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takım hakkındaki haberler için, "Şu an bana yansıyan bir şey yok. Sosyal medyaya baktım iş bitmiş.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takım hakkındaki haberler için, "Şu an bana yansıyan bir şey yok. Sosyal medyaya baktım iş bitmiş. Beşiktaş beni kovmadı. Ben de buradan ayrılmak istemiyorum. Sezon sonu da buradayım. 3-5 ay sonra ne olur bilemiyorum. Mukavelem varken milli takımı istemem ama bitince isterim" yorumunu yaptı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın genelinde iyi oynadıklarını ama son bölümde oyundan düştüklerini belirten Güneş, "Rakibimizin 4 galibiyet ve 4 mağlubiyeti vardı. Bizden az gol yiyen bir ekip. Disiplinli ve dirençli takım. Moralli başladık maça. Yükselen bir trendimiz var. Maçın ambiyansı ve coşkusuyla iyi başladık. Kontrol bizdeydi ve pozisyon vermedik. Onlar korumaya biz atmaya başladık. Oyunumuz tam nirvanaya, zirveye ulaştığı düzendeki çıkışımız bizi aşağıya düşürdü. Oyundan kopmalar başladı son bölümde. Onun dışında oyuna hakimdik. Göze hoş gelen futbolumuz vardı. Ama sonradan yaptığımız hatalar vardı. Burak son bölümde oyundan düştü. Fizik olarak istenen seviyede değil. Dorukhan ve Adem gibi oyuncularımızın oyundan düşmesiyle rakibe oyun oynama şansı verdik. Onun dışında gayet iyiydi takım olarak. Tribündeki sinerjinin sahaya yansımasıyla nelerin olacağını gördük. Kamuoyundaki tartışılan birçok sorunun giderildiğini de sahada net olarak gördük" dedi.



"Adem ve Kagawa birbirine yakın oyuncular"



Kagawa'nın partnerinin saha içinde Adem mi olacağı sorusuna yanıt veren Güneş, "Adem ve Kagawa her ikisi de birbirine yakın oyuncu. Her ikisi de oynarken oyun yapılarının altında kaldığını düşünüyorum. Takım direnci olmadığı zaman oyunculara yük biniyor. Güven bugün çok iyi oynadı. Kagawa ve Adem ile de oynayabilirsiniz. Maçın gidişine göre bazı oyuncular elektrik katabilir. Adem'in de Kagawa'nın da kalitesini biliyorum. Burak, Adem ve Kagawa ile pas yaparsınız etkili olursunuz ama yapamazsınız da sorun yaşarsınız. Bunları deneyip göreceğiz" dedi.



"Quaresma şu an bizim bir parçamız"



Quaresma'nın takımdaki durumu hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Güneş, "Quaresma'yı konuşmak şu an doğru değil. Oynayıp, oynamayacağını hep beraber göreceğiz. İyi bir oyuncu ama ben de durumunu bilmiyorum. İdmana çıkıyor. Ben gidebileceğini sanıyordum ama yanıldım. Demek ki bazen susmanız gerekiyor. Şu anda susuyorum. Quaresma iyi bir oyuncu şu an bizim parçamız" şeklinde konuştu.



"Burak Yılmaz'dan memnunum"



Burak Yılmaz'ın Türk futbolunun en iyi santrforu olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Burak iyi bir oyuncu. Herkes hata yapabilir. Her yerde Beşiktaşlı olduğunu söylüyor. Beşiktaş'a karşı oynarken aslanlar gibi savaştı. Bu yanlış değil ki. Bir penaltı olayı var tartışılabilir bunlar ama yok edilmez böyle yetenekli biri. Türk futbolunun en iyi santrforlarından biri. Hiçbir olumsuzluğunu görmedim. İşini yapıyor ama daha da iyi yapması lazım. Güçlenecek. Becerisi ve yeteneği tartışılamaz. Bakın ikinci golde aldı topu attı golünü. Kim attırdı, tribün attırdı. Oyuncu özgür olmalı sahada. Koşmalı. Burak öyle bir oyuncu. Ben Burak'tan memnunum. Yeni Burak'lar da çıkmasını isterim" açıklamasını yaptı.



"Bunun cevabı bende değil"



Milli takım hakkındaki soruların cevabının kendisinde olmadığını söyleyen, "Takımdan gidecek, yönetimle kavga ediyor haberleri çıkıyordu. Ben kavgacı değilim. Hiç olmadım. Fikir ayrılıkları olmadı mı oldu. Kovsalar da gitmem demiştim. Bana yansıyan bir şey yok. Sosyal medyaya baktım iş bitmiş. Beşiktaş beni kovmadı. Ben de burada ayrılmak istiyorum. Sezon sonu da buradayım. 3-5 ay sonra ne olur bilemiyorum. Sezon sonu ne olur bilemiyorum. İki takımım çalıştırmayı doğru bulmuyorum demiştim. Hala aynı görüşteyim. Düşüncem hala geçerli. Şu an öyle bir durum yok. Şu an da milli takımın bir antrenörü var Lucescu. Ben de Beşiktaş'ın antrenörüyüm ve mukavelem var. Kamuoyunda böyle şeyler dönüyor ama bunun cevabı bende değil. Benim muhatabım sosyal medya değil, yönetim ve basındır. Yıldırım Bey orada, TFF orada, Fikret Bey orada. Sözleşmem varken nasıl gideyim" dedi.



"Haftaya maça çıkacağımı düşünüyorum"



Antalyaspor maçı öncesi istifa kararı alıp almadığı hakkında da açıklamalarda bulunan Güneş, "Antalya maçı öncesi istifa haberleri çıktı yok öyle bir şey. Ben sonuna kadar burada kalmak için uğraşırım.Evet mukavelem biterse isterim milli takımı ama mukavelem bitmeden istemem. Bugün maça çıktım, haftaya da maça çıkacağımı düşünüyorum. Ben kalmak için her şeyi yaparım kovulmak için bir şey yapmam. Burada çok mutluyum. Burada beni seviyorlar ve sahipleniyorlar" dedi.



Güneş, Federasyon Başkanı ile görüşüp görüşmediği sorusuna ise şu cevabı verdi:



"Evet görüştüm ama nerede görüştüm; berbere geldiler. Berberdeydim. Ali Koç da oraya geliyor hatta." - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım İddialarını Yalanladı

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa'dan Japon Selamı!

Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti

Fulham'ı Deviren Manchester United Çıkışını Sürdürdü