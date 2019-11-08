Şenol Güneş: 'Benim için final olacak'

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde;



İstanbul'a neden geldim ben de bilmiyorum. Trabzon'da doğdum, oranın özlemi bende hep var. Her sahaya da giderim, oyuncum da gider. İstanbul'da başarılı sonuçlar alındı, Anadolu'da da aldık ve yine gideceğiz. Birlikte savaşacağız. Diyarbakır'a da gideceğiz.



"YABANCIYA KARŞI DEĞİLİZ"



Fransa maçı sonuçtur, başarı elde edilmiştir. Amaç insanımızın mutluluğuna vesile olmaktır. Bizim birlikte yapacağımız çok şey var. Milli davalarımız bizi birleştiriyor. Gurur duyduğumuz bir milli takım istiyoruz. Yabancıya karşı değiliz ama biz de üretmeliyiz, üretmede bazı sorunlarımız olduğu doğru.



"KİMSEYE HESAP VERMEM, GİDERİM"



Gideceğim her şehre ve stada rahat rahat giderim ve kimseye de hesap vermem. Bunu jest olarak da yapmam. Son maçımızı TT Stadı'nda oynayacağız. Oraya gelecek taraftarlar da takıma sahip çıkacatır. Biz büyük bir ülkeyiz, birlikte başaracağız. Taraftarı olan bir Milli takım... Tüm takımları tutan taraftarların, piramitin tepesinde olan Milli takımda birleşmesini istiyoruz.



"2022 SON OLACAK"



2022 Dünya Kupası benim için final olacak. İnşallah oraya katılacağız, orası benim için son olacak.



Milli Takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...

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