Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş, Beşiktaş'a 3'lü çekerek veda etti

Şenol Güneş, Beşiktaş'a 3'lü çekerek veda etti

1 saat önce

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHABeşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Şenol Güneş, 4 sezonluk görevini 3 - 2'lik Kasımpaşa galibiyetiyle noktaladı.

Şenol Güneş, Beşiktaş'a 3'lü çekerek veda etti, System.String[]

Olgucan KALKAN - İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Şenol Güneş, 4 sezonluk görevini 3 - 2'lik Kasımpaşa galibiyetiyle noktaladı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından stattan ayrılmayan Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla Şenol Güneş ve futbolcuları sahaya çağırdı. Daha sonra sahanın ortasına gelen Şenol Güneş, taraftarlara 3'lük çektirdi. Futbolcular da Güneş'in yanına giderek teknik adamı omuzlarına aldı. Şenol Güneş de daha sonra her oyuncuyla tek tek kucaklaştı.
Öte yandan statta Şenol Güneş'e ithafen "Güle güle sana yolun açık olsun" şarkısı çalındı.


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:40 Kaynak: DHA
DHA, Beşiktaş, Kasımpaşa, Şenol Güneş, Spor
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