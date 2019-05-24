Şenol Güneş, Beşiktaş'a 3'lü çekerek veda etti
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Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHABeşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Şenol Güneş, 4 sezonluk görevini 3 - 2'lik Kasımpaşa galibiyetiyle noktaladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:40 Kaynak: DHA
Olgucan KALKAN - İSTANBUL/ DHA
Beşiktaş teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Şenol Güneş, 4 sezonluk görevini 3 - 2'lik Kasımpaşa galibiyetiyle noktaladı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından stattan ayrılmayan Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla Şenol Güneş ve futbolcuları sahaya çağırdı. Daha sonra sahanın ortasına gelen Şenol Güneş, taraftarlara 3'lük çektirdi. Futbolcular da Güneş'in yanına giderek teknik adamı omuzlarına aldı. Şenol Güneş de daha sonra her oyuncuyla tek tek kucaklaştı.
Öte yandan statta Şenol Güneş'e ithafen "Güle güle sana yolun açık olsun" şarkısı çalındı.
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