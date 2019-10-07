Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Biz herkesi kucaklayan bir takımız"
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Şenol Güneş: "Biz herkesi kucaklayan bir takımız"

18 dakika önce

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa ile yapılacak maçlar öncesinde toplanacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa ile yapılacak maçlar öncesinde toplanacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş: Biz herkesi kucaklayan bir takımız

Şenol Güneş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:45 Kaynak: AA
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