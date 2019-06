Şenol Güneş: Bizim asıl rakibimiz İzlanda

"En iyisini yapmaya çalışacağız"

Olgucan KALKAN - Hasan DÖNMEZ/ KONYA - 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında yarın Konya'da Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Hakan Çalhanoğlu basın toplasında açıklamalarda bulundu.

Daha önce milli takım olarak yakalanan başarılan hatırlatılan Şenol Güneş, "Geçmişte kaldı. Dersler alınması gerekiyor. Bugünü yaşıyoruz. Fransa maçı var. Güçlü bir rakip. Gruptan çıkmaya en büyük aday. Dünya şampiyonu olmuş, FIFA sıralamasında ikinci, futbolcu üreten, bir ülkenin takımıyla karşılaşacağız. Bu grup birinciliği adına bir şansızlık, ama bizim için bir şans. Kendi gücümüzü göreceğiz. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Güzel bir sahada, güzel bir taraftarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 ya da 1 ne alırsak göreceğiz" dedi.

"BİZİM ASIL RAKİBİMİZ İZLANDA"

Dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer almak istediklerini söyleyen Güneş, "Grupta bir çekişme var. Bize yakın en büyük rakip İzlanda. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Bizim asıl rakibimiz o olacak. Oynayacağımız futbol neleri yaptığımızı gösterecek. Oynadığımız rakibin oyuncuları iyi oyuncular. Biz de her iki yönlü oynamaya çalışacağız. Benim kendi döneminde oynayacağım en güçlü takımla oynayacağız. Bunu değerlendireceğiz. Takım savunmasını iyi yapıp kontraya iyi çıkabilen, her 3 bölge başarılı olan bir takıma karşı 3 bölge de de iyi şişler yapmamız gerekiyor" karı 3 bölgede iyi oynamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MAÇIN SONUNA KADAR İÇİNDE KALMAK İSTİYORUZ"

Yarınki karşılaşmada seyirci desteğinin önemine vurgu yapan Güneş, "Kendi sahamızda seyircimiz önünde oynayacağız. Katkıları olacaktır. Rakibin durumunu biliyoruz. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Kendi oyunumuzu nasıl oynayacağız, ortaya neler koyacağız. Zorlukları nasıl aşacağız. Daha çok dikkat ederek, motive olarak, sabırla sonuna kadar maçın içinde kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"MAÇI KAYBETSEK BİLE KAZANACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Deschamps'ın iyi bir teknik adam olduğunu söyleyen Güneş, "Deschamps, futbolcu ve antrenör olarak iyi birisi. Takımında da çok başarışı. Bir antrenör için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, Dünya Kupası'nı almak, üst seviye işler yapmak gurur verici. Biz kendimizi anlatıyoruz. Ne anlatırsak anlatalım kağıt üzerindeki açığı bir günde kapatamayız. Fransa'nın yeri belli, bizim yerimiz belli. Ama bu teslimiyet değil. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Maçı kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var. Bir puana da olumlu bakıyorum" diye konuştu.

"TARAFTAR ZAMAN ZAMAN BİRİNCİ SİLAHIMIZ OLACAK"

Yarın taraftarın zaman zaman birinci silah olacağını ifade eden tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "Konya taraftarının yaptıklarını biliyoruz. Zaman zaman birinci silahımız olacak. Sürekli takımı yanında olmaları gerekiyor. Oyundan düştüğümüz anda yanımıza olmalarını bekliyoruz. Daha önce bunu yaptılar. Daha önce yaptıklarını yapsınlar yeni bir şey söylemeye gerek yok."

"OKAY, CENK, OZAN VE EMRE YARIN OLMAYACAK"

Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ozan Kabak, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yarın oynamayacağını söyleyen Güneş, "Dorukhan da bugün idmana çıkacak. Durma göre olmayabilir. Rakibin iyi bir kadrosu var. Uzun zamandır aynı kadroyla oynuyorlar. En fazla 1-2 değişiklik oluyor. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Takım bana gör belli değil. Çıkacak bütün oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Cenk hücumda oturmuştu. Solda da ileri gidip gelmede katkısı vardı. Bugün konuşmak için erken, yarın her şeyi göstereceğiz" dedi.

"KÖTÜ OYUNLA DA 3 PUAN ALABİLİRİZ"

Yarın sahada futbol adına her şeyi yapacaklarını dile getiren Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Fransa ile oynuyoruz. Tabii ki futbol oynayacağız. Her maç 3 puan. Biz burada kötü oyunla da 3 puan alabiliriz. İyi futbol oynarsak kazanacağımız çok şey olabilir. Hücumsa hücum, savunmaysa savunma her şeyi yapacağız. Futbol adına sahaya çıkıp kaybetmemeyi düşünüyoruz. Herkesin kabul ettiği bir Fransa var. Ama bu farkı kapatacak inancımız var."

"İYİ OYUNCULARIN SAHADA OLMASINI İSTERİZ"

Ngolo Kante'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Güneş, "Cenk burada yok. Futbol böyle bir şey. Cenk'in yaşını kutlayalım. Kante'ye de geçmiş olsun diyorum. İyi oyuncuların sahada olmasını istiyoruz. Yarın güzel bir maç olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇALHANOĞLU: TAKIMDAKİ HERKES KALİTELİ

Fransa maçının kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, "Yarınki maç bizim için önemli. Fransa'nın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Kaliteli oyuncuları var. BU maçı çok bekledik. 2 galibiyetle başladık, bu bizim için çok iyi. Bir alışkanlık olması lazım. Kaybetmekten nefret etmemiz gerekiyor. İnşallah yarın Konya halkıyla beraber galibiyet alırız. Her puan bizim için önemli, onun içi yarın kaybetmememiz lazım" dedi.

Milli takımın kaliteli oyunculardan oluştuğuna dikkat çeken Çalhanoğlu, "Bizim rakiplerimizin bu takımlar olması lazım. Brezilya, Fransa, Hırvatistan gibi ülkelerle kafa kafaya oynamamız gerekiyor. Her ülkeye saygımız sonsuz. Takımda herkes kaliteli oyuncu. Büyük takımlarla oynayınca daha çok motive oluyorsunuz. Yarın için de iyi motiveyiz. Hocamızla birlikte rakibi iyi analiz ettik. İnşallah iyi bir maç olacak" diye konuştu.

"FRANSA'YI ÜZMEK İSTİYORUZ"

Fransa'nın da kaliteli oyunculardan oluştuğunu ifade eden Çalhanoğlu, "Genç oyuncuları herkes biliyor. Her maç tecrübe kazandırıyor. Sadece benim için değil takım için de öyle. Biz maçtan maça büyüyeceğiz. Tabii ki hatalar olacak. Böyle tecrübe kazanılıyor. Yarın ki maç bize bir ders olabilir. Fransa güçlü bir takım, Dünya şampiyonu. Her oyuncuları kaliteli. B takımda da iyi oyuncular var. Fransa'yı üzmek istiyoruz. İnşallah yarın güzel bir tecrübe olacak" ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİNİ VERMEMİZ GEREKİYOR"

Fransa gibi takımlara karşı oynarken en iyisini vermelerini gerektiğine vurgu yapan Hakan Çalhanoğlu, "Büyük oyunculara karşı oynamak, sende göstermek istersin. Onlar büyük oyuncu, kaliteli. Bizim takımda da kaliteli oyuncular var. Ben kendime ve arkadaşlarıma güvendiğim için söyledim. Hata yaparak öğreneceğiz. Hoca da bizi yardımcı oluyor. Video analiz yapıyoruz. Büyük takımla karşı oynarken en iyisini vermen lazım" şeklinde konuştu.

