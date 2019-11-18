Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: Bizim gizli işimiz yok...
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Şenol Güneş: Bizim gizli işimiz yok...

6 saat önce

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde: '2-0 ile başlamıştık, 2-0 ile bu yılı bitirdik.

Şenol Güneş: Bizim gizli işimiz yok..., System.String[]

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:


'2-0 ile başlamıştık, 2-0 ile bu yılı bitirdik. İstanbul'da daha çok zorlanmıştık, burada sürprize izin vermeden kazandık. Genel olarak istekli, iştahlı, 3 puanın kazanılması gerektiğini düşünerek oynadı oyuncularımız. Hepsine teşekkür ediyorum. Ahmed Kutucu'nun yaşına bakarsak, kendine güveni var, gayreti var, olumlu görünüyor. Mert Müldür'ü oynatamadık, sakatlığı vardı. Elimizde bir kadro var, yenilerinin girip girmeyeceğini göreceğiz. 23 kişilik bir kadro ve rekabet olacak. Bizim gizli işimiz yok, kafamızın arkasında bir şey olamaz. Ülke bizi bu kutsal göreve hizmet için getirdi. 23 kişilik bir kadromuz olacak, buraya gelene kadar katkı yapan oyuncular var, yine gelebilecek oyuncular var. En iyi oyuncularla gideceğiz.Türkiye pasaportu olan her oyuncuya kapımız açık. Eskisi yenisi fark etmez. Hedefimiz EURO 2020'de olmaktı ve orada en iyi performansı göstermek istiyoruz. Bu oyuncu grubu, Dünya Kupası'na da katılacak. Asıl hedefimiz orası.'


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:59 
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