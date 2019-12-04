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Şenol Güneş: Bu gruptan çıkmak istiyoruz

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri ve milli takımın şampiyonadaki hedeflerine yönelik basın toplantısı düzenledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri ve milli takımın şampiyonadaki hedeflerine yönelik basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş: Bu gruptan çıkmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:59 Kaynak: AA
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