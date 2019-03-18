Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Bugün Daha Güçlü Hissediyorum Kendimi" - İstanbul

Şenol Güneş: "Bugün Daha Güçlü Hissediyorum Kendimi" - İstanbul

1 saat önce

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacakları Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde Riva'da basın toplantısı düzenledi.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacakları Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde Riva'da basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Avrupa, A Milli Futbol Takımı, Riva, Şenol Güneş, Güncel
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