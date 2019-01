Şenol Güneş: "Burak Yılmaz'a Kefilim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampını değerlendirdi. Burak Yılmaz'dan Mirin'e, Vagner Love'dan, Tolgay Arslan'a kadar samimi açıklamalar yapan Güneş, savunmaya bir takviye daha yapmayı planladıklarını söyledi. Antalya kampında değerlendirme yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burak Yılmaz transferiyle sözlerine başlayan Güneş, Burak'ın 1 haftadır özel program dahilinde çalıştığını belirterek, "Transfer süreci içinde boşta kaldığı için çalışma imkanı olmadı. Transferi de kesinleşmemişti o dönemde. Arka adalesinde bir gerginlik vardı ama idmana mani değildi. Koşu, kuvvet ve saha çalışması yapıyor. Caner'in sakatlığı vardı. Mustafa da sakattı ama bugün katıldı idmana. Burak çok yetenekli ve değerli bir oyuncu. Ben Trabzonspor'da çalışırken, Burak ilk geldiğinde, futbolu çok sevdiğini gördüm. Oynamak için yanıp tutuşuyor ve ait olduğu yerde de her şeyini veriyor. Arkadaşlarıyla ilişkisi çok iyiydi. Trabzonspor'a gelirken cebinden para vererek gelmişti. Ardından transferler yaptı ve gittiği her yerde başarılı oldu. Dünya çapında olacak bir oyuncu. Benimle birlikte çalışan, herkesin futboluna kefil olduğu bir isim. Hataları için eleştirildiği oluyor. Ama bu kadar haksız şekilde yapılmasını doğru bulmuyorum. Böyle bir oyuncunun, başka sebepler de kullanılarak yıpratılmasını doğru bulmuyorum. Duygusaldır, anlık parlayan bir isimdir ama kötü niyetli değildir. Hataları vardır, benim de hatalarım var" ifadelerini kullandı.



"BEN MESSİ'Yİ DE İSTERİM AMA ÖNEMLİ OLAN ŞARTLAR"



Burak Yılmaz'ı istediğini her zaman söylediğini ifade eden Şenol Güneş, "Trabzonspor'dan ayrıldığında da 'Bizi bıraktı gitti' diyenler oldu. Kulübe para kazandırdı. Şartlar öyle gerekti. Böyle bir insanın burada olmasından dolay ben mutluluk duyuyorum. Türkiye'de 2 forvet say derseniz, Burak ve Cenk derim. Aksini iddia eden varsa söylesin. İki aşık gibi fotoğrafımız vardı. Sonrasında Trabzonspor'a geldi, iyi de goller attı. Oradan ayrılmak zorunda kaldı. Daha önce yine isterdim. Ben Messi'yi de isterim ama alamıyorum. Ama günün birinde gelirse yine isterim. Başkana da söyleyelim görüşmelere başlasın. Burak kendisi Beşiktaşlı. Bunu Trabzon'da da söyledi, burada da söyledi. Ben de Trabzonluyum. Orada doğdum büyüdüm. Kim ne derse desin, benim ne yaptığım ne söylediğim önemlidir. Daha önce geldi buraya ama gitti, tutunamadı. Bugün Beşiktaş'ın aradığı golcüler içinde en iyisi bu. Tabii ki ondan iyisi de var, Suarez var. Maliyet olarak da bizimle antrenmana çıkmayan Vagner'den daha ucuz bir oyuncu. Beşiktaş'ın bir maçında yere düşmüştür. Bunlar tartışıldı. Trabzon'da da düştü. Sabırlı olmak gerekiyor. Beşiktaş taraftarıyla Beşiktaşlı Burak'ın kucaklaşacağını düşünüyorum. Hakkılar, Şükrüler, Sebalar gibi olunmaz. Ama ona layık, Beşiktaş camiasına layık bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Burak bunlara bakmadan oyununa bakacak. Taraftarın onu kucaklayacağını, onun da taraftara gideceğini düşünüyorum. Taraftarlığı bilen birinin taraftarla buluşması daha kolay olacaktır. Zaman zaman maçlar kötü gittiğinde bana çok eleştiriler oluyor. Bunlar olacaktır. Futbolun bu tarafı da var. Ben kendi adıma kimseye kefil olmam ama Burak'a kefil olurum" açıklamasını yaptı.



"ZAMANI GELİNCE, MUKAVELE KONUSUNU KONUŞURUZ"



Yönetimin kendisine sözleşme teklifi etmesi konusunda karar almasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, "Planlar bazen aklınıza gelmeden gelişebiliyor. Bulunduğum yerden memnunum. Yönetim tarafından bana böyle bir şey gelince tabii ki değerlendireceğim. Ben burada mutsuz değilim ki. Ben sonuçlardan ve oynadığımız oyunlardan mutsuzum. Bunu düzelteceğim. Çünkü bu kulüp ve taraftar buna layık. Hem sonucu hem de etkiyi geçmişte iyi bir izlenim olarak bıraktık. Bu sene çok basit kayıplar yaptık, oynadığımız oyun da takdir edilmedi ve eleştiri konusu oldu. Ben de burada çalışan bir insan olarak, kendi adıma en uzun süreyi geçiriyorum. Uzun süre kalmanın artıları da vardır yıpranması da vardır. Türk futbolunun şu andaki durumunu biliyorsunuz. Ekonomik kriz, futbol takımlarını da etkiliyor. Buna bağlı hamleler yapılıyor ve bu da değişimleri beraberinde getiriyor. Bana teklif gelince bunu konuşup gereğini yaparız. Beşiktaş camiası beni istediği sürece gitmem, istemediği zaman giderim demiştim. Ben kalsam da gitsem de, bugün, hiç gitmeyecekmişim gibi çalışırım. Gittiğim zaman da bunu saygıyla karşılarım. Burada iyi bir izlenim bıraktığımı düşünüyorum. Futbolda sonuçlar, kupalar alırsınız ama insan sevgisi ve saygısını kazanmanın bedeli yoktur. Başkanla kavgalarımız olduğu söyleniyor. Şimdiye kadar kavgamız olmadı. Fikir ayrılıklarımız tabii ki oldu. Ama bir şey söyleyince başka yere kayıyor. Şu anda mutluyum, daha çok mutlu olmam için talep gelirse, o zaman konuşulur. Şu anda lige odaklanacağız" ifadelerini kullandı.



"BEN BURAK'I SPEKÜLASYON OLMAMASI İÇİN ARAMADIM"



Eldeki bazı oyuncuların ayrılma konusu olabileceğini söyleyen Şenol Güneş, "Yarın buradan da gidebilenler olur. Benim de yönetimin de düşünceleri var. Burak konusunda da düşüncem vardı ama bugün transfer oldu. Burak'la uzun süre konuşmadım. Spekülasyon olmaması için aramadım. Fikrimi söyledim. Zamanında başkan bir mesaj attı bana, "Hocam sen bu işlere girme çünkü sen Trabzonlusun" diye. Ben girmedim hiç bu işlere" dedi.



"TOLGA ZENGİN'İN GELMEMESİNE ÜZÜLDÜM"



Kampa getirilmeyen oyuncularla ilgili olarak konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Tolgay iyi bir oyuncu. Türkiye'nin en üst düzey oyuncularından birisi. Oynamadığı zaman mutsuz oluyor ve etrafına da negatif enerji veriyor. Bununla birlikte transfer konusunda da 'Gideceğim' diyordu. Ben de oynatmayı düşünmediğimi söyledim ve git o zaman dedim. Ama sonrasında oynattım ve oynadı. Gökhan Töre çok yetenekli ama oynaması gerekiyor. Biz zaman zaman az süre oynattık. Maçlar da kritik. Bu sefer Gökhan'a ve kendimize haksızlık ediyoruz. Lens, Babel, Ricardo hazır durumda çünkü. Vagner'le Slovakya'da sezon başında konuştuk. Çok yetenekli ama bizde tutmadı. İyi de profesyonel. Ancak bizim aradığımız sinerjiyi vermedi ve Mustafa ile Güven'le devam etmek zorunda kaldık. Böyle olunca bu kadar para verdiğimiz Vagner'in yedek olması, ekonomik olarak mantıksız. Tolga'ya üzüldüm. 1-2 senedir kulüp içinde bir tepkiler vardı. Onun İstanbul'da kalmasını kabul ederken üzüldüm. Utku'nun 6 ay kiralık gitmesini uygun görmüştüm. Böyle bir karar alındı. Değişir ya da değişmez bilemem. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Demin de Lucescu'ya takım yaptırdım. Kimleri oynatalım diye sordu bana" ifadelerini kullandı.



"DEFANSA BİR İSİM DAHA ALABİLİRİZ"



Takımdaki bazı oyuncuların transferinin söz konusu olabileceğini söyleyen Şenol Güneş, "Bazı oyuncuların transferi söz konusu oluyor. Ben bu isimleri tutun desem de kulüpler ekonomik olarak oyuncuları tutamıyor. Bana deseler ki, bu değerli oyuncuya büyük para veriliyor ve bu parayla diğer oyuncuların parası ödenecek diye, ben kabul ederim. Transfer ayı bittikten sonra hiçbir şey konuşmamak gerekiyor. Bu dönemde gelen de olabilir giden de olabilir. O nedenle kalabalık geldik, gençleri getirdim. Ricardo'nun gitmesi konuşuluyordu ama burada kaldı. Şu anda Burak'ı forvete, Mirin'i savunmaya transfer ettik. Defansa bir isim daha alabiliriz belki" dedi.



"MİRİN'İ UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORUZ"



PSV'den transfer edilen Mirin'le ilgili olarak konuşan Güneş, "Mirin'i 2-3 senedir takip ediyoruz. O dönemde hem çok pahalıydı hem vermek istemiyorlardı. Şartlara bağlı dediğimiz durumdu. Ama bu dönemde ise fiyatı çok uyguna geldi bize. Bu sene oynamadığı için böyle bir durum oldu. Belki oynasaydı hiç alamayabilirdik. Çabukluğu ve tekniğiyle katkı yapacağını düşünüyorum. Onu daha iyi yere getirip uyum sağlaması için çalışacağız. İyi bir karakter. Şu anda elimizde oynayabilecek bir oyuncu olarak Mirin'i görüyorum. Defansta çok değişiklik yaptık. Şartlar bunu yaptırdı bize. Kaleci dahil savunma otursun, belki ön libero da otursun, geri kalanı değişebilir benim için. İnşallah bu oturursa iyi olacak. Adriano cezalı olduğu için ilk maçta yok. Necip de sağ bekte oynayabilir. Dorukhan biraz donuktu hazırlık maçında. Elimizdeki oyuncular bazen yer değiştirebiliyor. Defansa 2 yönlü oynayabilecek birini alabilirsek, ekonomik de olursa, iyi olur" diyerek sözlerini sürdürdü.



"TOLGAY'IN TAKAS EDİLMESİNİ İSTEMEM. SATIŞ OLURSA OLUR"



Eski oyuncuları Marcelo ile ilgili olarak konuşan Şenol Güneş, "Glovakci vardı Trabzonspor'da. Krakov'da Marcelo'yla beraber oynuyordu. Glovacki daha uygun fiyataydı. Marcelo, Hannover'e gitmişti. İlk başta vermediler bize ama sonrasında neredeyse bedavaya aldık. Tabi böyle ucuz olunca daha iyi oluyor" dedi. Son dönemde konuşulan Tolgay-Şener takasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Güneş, "Şener düzgün bir karakter. Ama şu anda böyle bir şey olmadığı için bir şey diyemem. Tolgay'ın Fenerbahçe ile görüştüğü söyleniyor medyada. Bana sorarlarsa önce para karşılığı vermek gerekir. Tolgay iyi bir oyuncu, bizden ayrılırsa, başka oyuncuyla takas etmeye gerek yok. Orta sahada ileri yönlü Oğuzhan ve Ljajic var. İki yönlü olarak Atiba, Dorukhan, Necip ve Medel var. Hem sağ bek hem sol bek alınabilir. Adriano gibi bir oyuncu. Sonuçta Gökhan varken kimseyi oynatmam ben burada sakatlık olmadıkça. Şu anda iyi çalışıyor. Fatih de sağ bek, sol bek ve stoper oynadı. Tam mevki almaya başladı. Enzo Roco belki gidebilir. Zaten onun fiyatına Mirin'i aldık" ifadelerinde bulundu.



"OĞUZHAN'IN YETENEKLERİNİ KONUŞMAYA GEREK BİLE YOK"



İlk yarıdaki performansıyla eleştirilen isimlerden olan Oğuzhan Özyakup'la ilgili ifadeler kullanan Şenol Güneş, "Oğuzhan'ın yeteneklerini konuşmaya gerek yok. Sadece bunu sahaya yansıtması gerekiyor. Altın, çamura atsanız da altındır. Değeri kaybolmaz, sadece üzerindeki çamuru silmeniz gerekiyor. Oğuzhan ve Adem Ljajic'i birlikte oynattığımız zaman bir sıkıntı yaşadığımızı görüyorum. Burada dinamik oyuncuları tercih etmek durumunda kalıyoruz. Orta sahada Dorukhan, Atiba, Medel ve Necip de katkı yapacaktır. Oğuzhan ve Adem Ljajic'in hücumda biraz daha etkili olmasını istiyorum. Vagner de iyi oyuncu, Larin de burada çok iyi çalışıyor. Ama bunu sahaya yansıtmak gerekiyor. Güven biraz tutuk kaldı. Bu isimler sahaya yansıttığı zaman yeteneklerini, o zaman zenginleşiriz. Babel çok iyi çalışıyor burada, ondan da memnunum" diye konuştu.



"ORKAN KONUSUNDA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"



Larin ve Fatih için birçok ekibin tekliflerinin olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Güneş, "Larin için talepler vardı. Az paraya gidip orada oynamayacaksa, kalsın burada. Orkan iki takıma gitti. En çok üzüldüğüm konulardan birisidir. Gittiğiniz takımda gelişmeyi düşünün. Orkan için yine şikayetler geldi, oynamasını istiyoruz bir yerde. Fatih her takım için alınabilecek bir oyuncu. Tabii şartlar önemli. Burada eldeki oyunculara da bakmamız gerekiyor. Larin ve Fatih'i isteyen var. Utku ve Ersun var genç olarak elimizde. Anadolu'yu görmek lazım, oyun olarak sorumluluk almak gerekiyor" dedi. Takımda duran topları kimin kullanacağı konusuna da değinen tecrübeli oyuncu, "Duran toplarda Caner, Quaresma ve Ljajic var. Adem'in vuruşu iyi olduğu için gol beklentimiz var. Hücumda da sıkıntımız oldu bu sene duran topta, defansta da sıkıntımız oldu. Hazırlık maçında da bir duran topa vurdurduk, diğer duran toptan gol yedik. Takımda boy olarak da bir düşüş oldu" dedi.



"BAZI OYUNCULARIMIZ OYUNU HEP KENDİSİ KURMAK İSTİYOR"



Afyonspor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısındaki oyundan memnun kaldığını söyleyen Güneş, "Defansın topu çabuk alıp öne aktarması, öndekilerin de hareketli olması gerekiyor. Afyon maçının ikinci yarısında bunu daha çok yapınca güzel oldu. Bazı oyuncularımız da oyunu hep kendisi kurmak istiyor ve çok top tutunca da kaybediyor" dedi. Takımdaki genç oyuncularla ilgili konuşan Güneş, "Bu arada bizimle şu anda kampta olmayan Rıdvan ve Erdoğan var. Diğer genç oyuncuları da oynattık arada. Mesela Ege, fiziği ve tekniği iyi olan bir oyuncu. Ancak biraz yavaş bir futbolcu. Kartal kısa boylu ama hareketli ve çalışkan bir oyuncu. Altyapıdan aldığım bir oyuncuyu orta sahada şu anda nasıl oynatacağım. Mesela Alpay sakat, oynatamadık onu" açıklamasını yaptı.



"6 PUAN DAHA ALSAYDIK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"



İlk yarının kendileri adına kötü geçtiğini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ama bunu silebilecek imkanımız var. Bunun tam tersini yaparak kötü görüntüyü silmek istiyoruz. Geçen sene de ikinci yarıda çok puan aldık ama ilk yarıda puan kayıplarımız oldu. İkinci yarıya yepyeni bir duyguyla başlayacağız. Öndekilere avans vermiş gibi ya da biz çok kötü yaptık, ikinci yarıda en iyiye ulaşmalıyız diyerek hareket etmeliyiz. Sivas ve Antalya maçı bizim için beklenmeyen sonuçlar oldu. Şu anda 6 puanınız olsaydı daha farklı olurdu. Anormal bir puan kaybımız var. Bunu konuşurken bile utanıyorum. İkinci yarıda her maç final şeklinde. Bunu puanla da hesaplamıyoruz. Bizim önümüzde çok takım var. Öndekileri geçmek istiyoruz" diyerek sözlerine devam etti.



"SİVASSPOR'DAN DOUGLAS'IN ADI GEÇTİ"



Avrupa Ligi'nden elenmelerinin de ilk yarı değerlendirmesiyle ilgili bir konu olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Maçlara bakınca tarif edilen bir tarafı yok. Bu oyun tarzıyla, bu kadar puan kaybı olmamalı. Sivasspor'daki Douglas'la daha önce konuşuldu ama sonrasıyla ilgili bilgim yok. Sağ bek stoper bir oyuncu var, bunu alabilseydik, daha iyi olurdu. Bu oyuncunun alınabilmesi için de elden oyuncu gitmesi gerekiyor. Fatih için Sivasspor dışında başka takım da var. Sivas'ı daha çok istiyor ama. Bizden herkes kolay adam alıyor ama biz kimseden bu kadar kolay adam alamıyoruz" dedi.



"BABEL VARSA SOL AÇIĞA BAŞKA ADAM ALMAM"



Babel ve Adriano'ya yeni sözleşme önerilmesiyle ilgili olarak konuşan Şenol Güneş, "Bazı oyuncuların gidip gitmemesi kulüp ve onlara bağlı olarak değişebilir. Babel bizim için önemli bir oyuncu. Kendisiyle de konuştum. Buraya aitsen buradasın. Gitmek istiyorsan da sen bilirsin. Bu bir karar meselesidir. Adriano da öyle. Babel'den ilk yarıda istediğimizi almadık. Ben elimde Babel varken, sol açığa adam almam. Yürekten de oynuyor. Yüzde 100'ünü vermesi gerekiyor ikinci yarıda. Bazı insanlar olduğu yerde mutlu olurlar" dedi.



"SERDAR AZİZ BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"



Galatasaray'da satış listesine konulan Serdar Aziz'in çok iyi karakterde olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Serdar Aziz iyi bir karakter ve iyi bir oyuncu. Galatasaray'daki durumu nedir bilmiyorum. Ben de aramadım henüz. Zamanında takımda görmek istediğim için aramıştım ama sonrasında Serdar'ı Galatasaray'a sattılar. Son durumunu bilmek gerekiyor. Sakatlığı var mı yok mu bakmak gerekir. Belki böyle bir transfer olur. Ama dediğim gibi transferi yönetim yapıyor. Transferin kar-zarar hanesi var. Siz daha iyi bilirsiniz yönetimle görüşüp. Ben yönetimle görüşmek için randevu alıyorum" dedi.



"FABRİ GELİRSE SEVİNİRİM"



Son olarak Fulham'da mutsuz olan Fabri'yle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Fabri'nin mutsuz olduğunu ben de duydum. İyi bir karakter. Gitmesine üzüldüm, gelirse de sevinirim. Başkanın takdirine bırakıyorum. Başkanımız büyük başkan, istediğini alır" diyerek basın toplantısını tamamladı.



