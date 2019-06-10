Şenol Güneş: "Büyük devletiz, küçük işlerle uğraşmayız"

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Biz büyük milletiz küçük işlerle uğraşmayız

Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok