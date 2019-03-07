Şenol Güneş: "Cumhurbaşkanımız Beni Aradı, Ülke İçin Benden Görev Bekliyor"
1 saat önce
IHAAW144006-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Cumhurbaşkanımız beni aradı, ülke için benden görev bekliyor" 07.03.2019 14: 40: 06 TSI NNNN.
IHAAW144006-SPO/07-03-2019
- Şenol Güneş: "Cumhurbaşkanımız beni aradı, ülke için benden görev bekliyor" 07.03.2019 14: 40: 06 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:46 Kaynak: İHA
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