Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Cumhurbaşkanımız Beni Aradı, Ülke İçin Benden Görev Bekliyor"

Şenol Güneş: "Cumhurbaşkanımız Beni Aradı, Ülke İçin Benden Görev Bekliyor"

1 saat önce

IHAAW144006-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Cumhurbaşkanımız beni aradı, ülke için benden görev bekliyor" 07.03.2019 14: 40: 06 TSI NNNN.

Şenol Güneş:
IHAAW144006-SPO/07-03-2019

- Şenol Güneş: "Cumhurbaşkanımız beni aradı, ülke için benden görev bekliyor" 07.03.2019 14: 40: 06 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Şenol Güneş, Spor
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