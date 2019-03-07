Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Daha Önce Söylediğimden Dolayı Ezilmek Zorunda Kalıyorum Ancak Bu Bana Yapılan Bir...

Şenol Güneş: "Daha Önce Söylediğimden Dolayı Ezilmek Zorunda Kalıyorum Ancak Bu Bana Yapılan Bir...

1 saat önce

IHAAW144201-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Daha önce söylediğimden dolayı ezilmek zorunda kalıyorum ancak bu bana yapılan bir tebliğ! Ceza alır mıyım dediler, alırsın dediler.

Şenol Güneş:
IHAAW144201-SPO/07-03-2019

- Şenol Güneş: "Daha önce söylediğimden dolayı ezilmek zorunda kalıyorum ancak bu bana yapılan bir tebliğ! Ceza alır mıyım dediler, alırsın dediler. Bana yazı geldi. Futbolcular gibi bir davet aldım Milli Takım'dan! Beni rahatsız ediyor, buna takılıyorum" 07.03.2019 14: 42: 01 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

Şenol Güneş, Spor
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