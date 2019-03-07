Şenol Güneş: "Daha Önce Söylediğimden Dolayı Ezilmek Zorunda Kalıyorum Ancak Bu Bana Yapılan Bir...
1 saat önce
IHAAW144201-SPO/07-03-2019- Şenol Güneş: "Daha önce söylediğimden dolayı ezilmek zorunda kalıyorum ancak bu bana yapılan bir tebliğ! Ceza alır mıyım dediler, alırsın dediler.
IHAAW144201-SPO/07-03-2019
- Şenol Güneş
: "Daha önce söylediğimden dolayı ezilmek zorunda kalıyorum ancak bu bana yapılan bir tebliğ! Ceza alır mıyım dediler, alırsın dediler. Bana yazı geldi. Futbolcular gibi bir davet aldım Milli Takım'dan! Beni rahatsız ediyor, buna takılıyorum" 07.03.2019 14: 42: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:47 Kaynak: İHA
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