Şenol Güneş: "Doğrularım Fazlaysa İşe Devam Ama Yanlışım Varsa Zaten İşten Gideceğim" - İstanbul
1 saat önce
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacakları Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde Riva'da basın toplantısı düzenledi.
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacakları Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde Riva'da basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:50 Kaynak: AA
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