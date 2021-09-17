Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu.
Ajansspor'un haberine göre; TFF, Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat ödemesi yapacak.
Şenol Güneş, tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı Nihat Özdemir'e yönelik, "Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.
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